Определился новый состав Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Азербайджана - Распоряжение
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение главы государства «Об утверждении нового состава Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи» № 785 от 5 марта 2010 года.
Согласно распоряжению, состав Комиссии дается в нижеследующей редакции:
Председатель комиссии:
Али Ахмедов - вице-премьер
Члены комиссии:
Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии;
Замминистра иностранных дел;
Замминистра внутренних дел;
Замминистра по чрезвычайным ситуациям;
Замминистра юстиции;
Замминистра экономики;
Замминистра труда и социальной защиты населения;
Замминистра образования;
Замминистра здравоохранения;
Первый зампред Государственного таможенного комитета;
Замначальника Государственной миграционной службы;
Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию;
Вице-президент ЗАО «Азербайджан хава йоллары»;
Первый зампред Конфедерации профсоюзов;
Президент Общества Красного полумесяца.