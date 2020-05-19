Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что, максимум в течение двух лет государство обеспечит домами все семьи шехидов

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что, максимум в течение двух лет государство обеспечит домами все семьи шехидов.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с центром DOST 3 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, расположенного в Низаминском районе Баку.

"Решение социальных проблем семей шехидов, дальнейшего улучшения их жилищно-бытовых условий - это вопрос, который постоянно находится в центре внимания. На сегодняшний день государство обеспечило домами и квартирами 7600 семей шехидов. Количество квартир и домов, предоставленных в нынешнем году семьям шехидов, достигло рекордной отметки – дома и квартиры будут предоставлены 1500 семьям шехидов, таким образом, число находящихся на учете семей шехидов составит менее 2 тысяч. Надеюсь, что, максимум в течение двух лет государство обеспечит домами все семьи шехидов. Параллельно мы предоставляем и легковые автомобили – как семьям шехидов, так и ветеранам Карабахской войны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, на сегодняшний день предоставлено более 6 тысяч легковых автомобилей, а в нынешнем году планируется предоставить 400 машин.

"Могу сказать, что Азербайджан лидирует и в этой области. Во многих уголках мира произошли войны, конфликты, были человеческие жертвы. Конечно, мне не хотелось бы сравнивать Азербайджан с какой-либо страной, но истина заключается в том, что в Азербайджане поддержка государством семей, пострадавших от войны, потерявших близких, находится, как мне кажется, на самом высоком уровне. Еще раз хочу сказать: не хочу сравнивать с кем бы то ни было, но посмотрите, в Армении были погибшие в войне. Разве их семьям предоставляются квартиры? Автомобили? Нет. Там деньги расходуются на возведению памятников фашистам. Мы же проводим и должны проводить всю эту работу. Это – наш моральный долг. Мои многочисленные встречи с семьями шехидов, конечно, очень важны и для общества, и для семей шехидов. Мы склоняем головы перед памятью шехидов и должны подтверждать свои слова на деле. Поэтому дома, предоставленные уже 7600 семьям шехидов – в нынешнем году их число достигнет 9 тысяч, - прекрасный результат нашей практической работы", - отметил Президент Ильхам Алиев.