Азай Гулиев: Армения демонстрирует двуличие, проводя т.н. «инаугурацию» главы структуры, которую сама не признает (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Правительство Армении 21 мая планирует провести в Шуше церемонию "инаугурации" главы созданного в Карабахе вымышленного режима. Спрашивается, почему эту клоунаду организуют именно в Шуше? Потому что игра в "выборы", которую армяне организовали там 31 марта, потерпела полное фиаско. Однако, проводя церемонию т.н. «инаугурации» главы структуры, которую не признают и сами армяне, они демонстрируют свое двуличие.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев, сообщает во вторник Trend.

Гулиев отметил, что в отличие от прошлых лет, в этот раз руководство Армении полностью разоблачило себя, попав в жалкое положение: «Все международные организации – ООН, ЕС, Европарламент, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, Движение неприсоединения, ГУАМ и др. практически все международные структуры, все ведущие страны мира без исключения и однозначно осудили это незаконное действие Армении, справедливо назвали «выборы» нелегитимными, открыто заявив, что ни в коем случае не признают результат оккупации. Кстати, напомню, что мы были свидетелями протеста ряда международных организаций и во время незаконных «выборов», организованных другими вымышленными режимами на постсоветском пространстве. Однако жесткая реакция мировой общественности на незаконные «выборы», проведенные в этот раз в Нагорном Карабахе, была иной, более сильной и организованной, чем протесты на шоу «выборов» незаконных режимов в других странах. Это стало тяжелым ударом по захватнической политике и политике этнической чистки, проводимой Арменией 30 лет, по всем усилиям мирового армянства по признанию вымышленной «Нагорно-Карабахской Республики». Даже страна, называющая Армению своим форпостом, открыто не признав шоу «выборов», отметила важность освобождения оккупированных районов Азербайджана. В отличие от марионеточных и вымыленных режимов в других странах никто не признает марионеточный режим, созданный на азербайджанской территории. Вот это и есть реальный результат, достигнутый Азербайджанским государство и Президентом Азербайджана, дипломатический и политический успех. Поэтому Пашинян, попавший в столь постыдное положение, хочет организовать такое вот шоу в Шуше, чтобы утешить себя, забыть позор и политическое фиаско, которое он пережил в Мюнхене, реанимировать рейтинг в обществе».

Депутат подчеркнул, что армяне, проводя церемонию «инаугурации» главы не признаваемой ими структуры, ставят себя не только в смешное положение, но и еще раз демонстрируют миру свое двуличие: «Поэтому считаю, что не придавая особого значения этой провокации врага, мы должны продолжать свой путь, быть более сильными и более организованными для освобождения оккупированных земель. Мы должны усиливать армию, теснее сплотиться вокруг Верховного главнокомандующего. Со вчерашнего дня азербайджанская армия приступила к крупномасштабным военным учениям. Считаю, что начало военных учений в этот момент - красноречивое послание для врага. Уверен, что самый хороший ответ на все провокации врага, как и в апреле 2016 года, вновь даст наша армия, и последнюю точку в конфликте поставит азербайджанский солдат. В этом пусть никто не сомневается».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)