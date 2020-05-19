Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере регистрации прав на недвижимость - Указ

Политика 19 мая 2020 17:57 (UTC+04:00)
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере регистрации прав на недвижимость - Указ

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал Указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере регистрации прав на недвижимость между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Туркменистана", подписанного 11 марта 2020 года в Баку, сообщает во вторник Trend.

После вступления в силу "Меморандума о взаимопонимании" министерство экономики Азербайджана выполнит его пункты, министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Туркменистана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного документа.

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