В Милли Меджлисе будет обсужден ряд совместных документов Азербайджана и Турции

БАКУ/Trend/ - Сегодня парламентский комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Азербайджана проведет заседание, на котором будет обсужден ряд совместных документов с Турцией, сообщает в среду Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Будут рассмотрены вопросы об утверждении "Преференциального торгового соглашения между правительством Азербайджана и правительством Турции", об утверждении "Соглашения о взаимном освобождении от визы между правительством Азербайджана и правительством Турции", об утверждении Соглашения «О военно-финансовом сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Турции" и Дополнительный протокол к "Соглашению о сотрудничестве по безопасности между правительством Азербайджана и правительством Турции".

Депутаты выскажут мнения по этим четырем законопроектам повестки дня, затем члены комитета обменяются мнениями по текущим вопросам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)