Кто стоит за сменой армянских правительств

БАКУ/Trend/ -В армянской прессе в последние дни резко усилилась антироссийская риторика.

Ереванские СМИ будто бы соревнуются между собой, пытаясь посильнее унизить Россию и предрекая ей катастрофическую ситуацию.

В самой Армении, наверное, полный порядок. Или нет?

Читая и анализируя исключительно то, что пишет армянская пресса, становится все более очевидным: внутриполитическая ситуация в Армении заметно обостряется, а нынешнее руководство своими деструктивными действиями и шагами подвело страну к социально-экономической пропасти.

Примеров много. Это и кризис вокруг Конституционного Суда, и ратификация парламентом Лансаротской Конвенции, а также закона, касающегося конфискации незаконного имущества, история с 40 тоннами контрабандных армянских сигарет, скандал вокруг деда Пашиняна и множество других нападок и предъявлений счетов.

Может сложиться впечатление, что очередная агония власти, начавшаяся в Армении, это естественный и неконтролируемый процесс. Однако это не совсем так.

Не устаю повторять эту мысль: удержание азербайджанских земель – это всеармянское «общее дело», и фигуры всех без исключения руководителей соседней страны были и есть всего лишь пешки, которыми жертвуют в момент, когда разрешение конфликта начинает приобретать реальные контуры.

В данном случае реперной точкой стало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о деоккупации азербайджанских территорий в рамках поэтапного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Никол Пашинян фактически объявил, что все прежние договоренности и результаты, зафиксированные при его предшественнике Саргсяне, неприемлемы.

Но, даже несмотря на то, что его слова означают полную дискредитацию переговорного процесса, отмашка на низложение пашиняновской власти уже дана, причем не какой-то внешней силой, а невидимым, стоящим спиной к публике дирижером и манипулятором всех процессов внутри и вокруг Армении – армянской Церковью.

Все элементы политической системы Армении, включая институт премьерства, президента страны, парламент и политические партии, являются вторичными и подчинены одной суперцели – ни при каких обстоятельствах не возвращать захваченные территории.

Ясная позиция главы МИД России о том, что Армении пора начинать исполнять заключенные ранее договоренности заставляет «главного дирижера» этой страны прибегнуть к не раз обкатанной практике смены власти, в надеже сохранить существующий статус-кво в процессе переговоров по Карабаху еще на несколько лет.

Тот факт, что очередная смена власти будет однозначно означать дальнейшее ослабление государства и его институтов, не имеет принципиального значения – на алтарь проекта «Великой Армении» кладется все, включая репутацию.

Единственное, чего сегодня не может спрогнозировать «главный дирижер» соседней страны, это последствия встречи с азербайджанской армией.

Автор: Азер Ахмедбейли