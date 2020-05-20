Гибкая политика Азербайджана – лучшее внешнеполитическое решение - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Гибкая и ситуативная политика Азербайджана – лучшее внешнеполитическое решение.

Об этом сказал Trend профессор Национального исследовательского университета ВШЭ РФ Андрей Быстрицкий.

По словам профессора, политический курс Азербайджана вполне адекватен требованиям времени: «И мы не видим каких-либо неудач Баку. Другое дело, что сейчас рано говорить о требованиях времени. Они постоянно меняются. Нв мой взгляд разумно считать, что гибкая и в чем-то ситуативная политика Азербайджана – лучшее внешнеполитическое решение».

По мнению эксперта, суверенитет, субъектность, самостоятельность и идентичность (чувство принадлежности) являются основой независимой внешней политики. Эксперт считает, что мудрая внешняя политика, способность лавировать, приобретать друзей и сокращать количество врагов могут способствовать укреплению суверенитета, стабильности и росту самостоятельности государства».

Говоря о роли современных дипломатических механизмов во внешней политике, эксперт отметил, что они крайне важны: «Новая информационная эпоха сильно повлияла на дипломатию. Возникло то, что многие называют "твиттер-дипломатией", то есть попыткой влиять на партнёров, противников, конкурентов, общественное мнение и так далее через публичное общение в социальных сетях. Часто это эффективно. Но осталась и традиционная дипломатия аккуратных переговоров без публичной огласки. В целом, роль дипломатии растет, поскольку она представляет собой общение. Ведь роль общения всегда была велика, а сегодня просто грандиозна, поскольку объем и мощь коммуникации выросли и продолжают расти».

Быстрицкий также добавил, что дипломатия – важнейший инструмент обеспечения национальных интересов: «Убеждение, объяснение и соблазнение общими перспективами и есть суть коммуникации, то есть дипломатии. Дипломатию неспособную адаптироваться к соответствующим условиям – нельзя считать дипломатией. С каждым надо говорить на его языке и понимать проблемы собеседника. Дипломатия, неспособная к адаптации, общение вне существующего контекста – это не дипломатия и не общение. В быстро изменяющемся геополитическом климате может быть более эффективной только соответствующая текущим условиям дипломатия. Адаптация, конечно, необходима. Но еще лучше самим создавать для себя комфортные условия, и пусть другие адаптируются, но это, конечно, всегда требует компромисса».

(Автор: Гусейн Сафаров.

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