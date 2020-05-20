Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Положение о применении закона о регистрации по месту жительства и месту нахождения

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил изменения в «Положение о применении закона Азербайджана «О регистрации по месту жительства и месту пребывания»», утвержденное законом Азербайджана от восьмого декабря 1999 года № 773-IQ.

Согласно документу, определена процедура регистрации иностранцев, пострадавших от торговли людьми. Таким образом, регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, считающихся пострадавшими от торговли людьми или помогающих органам уголовного преследования, будет производится по адресу нахождения органа уголовного преследования.