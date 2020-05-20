Лейла Абдуллаева: Возвращение граждан Азербайджана в страну осуществляется согласно очередности регистрации (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Организация возвращения в страну граждан Азербайджана, временно находящихся в России и желающих вернуться, осуществляется не в соответствии с наличием проездного билета, а согласно очередности регистрации на спецпортале www.evegedirem.info.

Об этом в ответ на запрос Trend в среду сказала начальник пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, если прошедший регистрацию для возвращения не имеет билета он должен купить его, а в случае наличия билета он возвращается в страну.

«Если гражданин выбрал для возвращения в страну наземный транспорт, то он возвращается наземным, а если воздушный транспорт – воздушными чартерными рейсами. В организации данного процесса, конечно же, за основу берутся обращения граждан, прошедших регистрацию в дипломатических представительствах в тех или иных странах. Один из основных моментов состоит в учете карантинных мест, осуществления логистического обеспечения и непрерывной деятельности медперсонала. Поскольку каждый возвращенный в страну из-за рубежа гражданин помещается на карантин, данный процесс осуществляется с учетом готовности страны принять новых прибывающих», - сказала Лейла Абдуллаева.

Она добавила, что предусматривается организация чартерных рейсов для возвращения в страну граждан Азербайджана из стран Европы, СНГ и других государств.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)