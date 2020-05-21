Турал Гянджалиев: Церемония т.н. «инаугурации», организованная в оккупированной Шуше, не имеет правовой основы

БАКУ/Trend/ - Церемония т.н. "инаугурации", организованная в оккупированной Шуше, не имеет правовой основы.

Об этом руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев сказал, комментируя вышеназванное мероприятие, сообщает в четверг Trend.

"В связи с церемонией т.н. "инаугурации", организованной в оккупированном азербайджанском городе Шуша, я, как руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и избранный представитель, заявляю, что результаты шоу "выборов", которые не признала вся международная общественность, не имеют никакой правовой основы, и о легитимности какой-либо структуры и лица в результате этих "выборов" речь идти не может", - отметил он.

По его словам, данная вымышленная церемония – провокация, направленная на срыв переговорного процесса: "Власти Армении систематически совершают подобные провокационные действия, и это открыто демонстрирует выбор ими оккупированной Шуши для проведения этого выдуманного мероприятия. Более того, незаконный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные азербайджанские территории и личное участие в провокации, наносящей вред мирным переговорам, показывает только двуличие армянского руководства, когда оно говорит о мире. Этот шаг Армении является оскорблением азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке на оккупированных территориях Азербайджана, ударом по мирному урегулированию конфликта, абсолютно противоречит намерению "подготовки народов к миру", заявленному на встрече глав МИД Азербайджана и Армении в январе 2019 года".

Гянджалиев подчеркнул, что Армения, прибегая к таким провокациям на оккупированных азербайджанских территориях, когда Азербайджан предпринимает продолжительные и конструктивные шаги по мирному решению конфликта, и азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана призывает к совместному мирному сосуществованию, вызывает гнев и отвращение в свой адрес: «Это дает основание говорить, что правительство Армении не заинтересовано в мирном решении конфликта, и ее действия служат эскалации ситуации в регионе».

Руководитель азербайджанской общины еще раз напомнил, что армяно-азербайджанский конфликт может быть решен путем обеспечения вывода армянской армии с оккупированных азербайджанских территорий, достойного возвращения всех азербайджанских вынужденных переселенцев в родные дома и мирного сосуществования армянской и азербайджанской общин Нагорно-Карабахского региона в рамках международно признанных границ Азербайджана. Только после этих шагов в регионе может быть обеспечен справедливый и устойчивый мир».

В заключение Гянджалиев призвал международную общественность, в частности, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, дать необходимую оценку и осудить это провокационное действие Армении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)