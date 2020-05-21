Турал Гянджалиев: Церемония т.н. «инаугурации», организованная в оккупированной Шуше, не имеет правовой основы (версия 2)

(Первая версия в 12:02)

БАКУ/Trend/ - Церемония т.н. "инаугурации", организованная в оккупированной Шуше, не имеет правовой основы.

Об этом руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев сказал, комментируя вышеназванное мероприятие, сообщает в четверг Trend.

"В связи с церемонией т.н. "инаугурации", организованной в оккупированном азербайджанском городе Шуша, я, как руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и избранный представитель, заявляю, что результаты шоу "выборов", которые не признала вся международная общественность, не имеют никакой правовой основы, и о легитимности какой-либо структуры и лица в результате этих "выборов" речь идти не может", - отметил он.

По его словам, данная вымышленная церемония – провокация, направленная на срыв переговорного процесса: «Власти Армении систематически совершают подобные провокационные действия, и это открыто демонстрирует выбор ими оккупированной Шуши для проведения этого выдуманного мероприятия. Более того, незаконный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные азербайджанские территории и личное участие в провокации, наносящей вред мирным переговорам, показывает только двуличие армянского руководства, когда оно говорит о мире. Этот шаг Армении является оскорблением азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке на оккупированных территориях Азербайджана, ударом по мирному урегулированию конфликта, абсолютно противоречит намерению «подготовки народов к миру», заявленному на встрече глав МИД Азербайджана и Армении в январе 2019 года».