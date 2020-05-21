На пленарное заседание парламента Азербайджана рекомендован ряд законов

БАКУ /Trend/ - Сегодня было проведено заседание парламентского комитета по труду и социальной политике, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).

Председатель комитета Муса Гулиев отметил, что на повестке два вопроса – законопроекты о внесении изменений в закон «Об адресной государственной социальной помощи» и в Кодекс об административных проступках.

Оба документа были представлены во втором чтении.