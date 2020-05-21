Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Кямал Аббасов назначен заместителем министра энергетики.
Об этом сообщила советник министра энергетики - пресс-секретарь Замина Алиева, сообщает в четверг Trend.
Она добавила, что соответствующим распоряжением главы государства заместитель министра энергетики Гюльмамед Джавадов освобожден от занимаемой должности.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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