Президент Монтенегро поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика 21 мая 2020 20:21 (UTC+04:00)
Президент Монтенегро поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Монтенегро Мило Джуканович отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент.

От имени народа Монтенегро и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, наилучшие пожелания прогресса Вашей страны и процветания дружественного азербайджанского народа.

В созданные пандемией COVID-19 трудные времена почтительное отношение Монтенегро и Азербайджана к своим очень тесным и содержательным связям подтвердило нашу дружбу и солидарность. Пользуясь этой возможностью, выражаем Вашему превосходительству признательность за обеспечение Вашим государством, нашими азербайджанскими партнерами и друзьями Монтенегро важными пожертвованиями и защитными медицинскими принадлежностями. В самое тяжелое время нашей борьбы эта помощь была особенно важна для защиты здоровья и жизни наших граждан. Это было очередным подтверждением прочной дружбы наших стран. Монтенегро высоко оценивает эту дружбу и всегда будет помнить об этом. В то же время предпринимаемые Вашей страной решительные усилия и эффективные меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса заслуживают одобрения.

Прошу принять мое высочайшее уважение и почтение к Вам", - говорится в поздравительном письме.

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