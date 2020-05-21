Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Господин Президент.
Рад передать Вам и Вашему народу сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики. В то же время хочу еще раз выразить Вам намерение продолжать укрепление уз дружбы, соединяющих наши страны.
Выражаю Вам высочайшее уважение и почтение", - говорится в поздравительном письме.
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