Президент Чехии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Чехии Милош Земан отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и Вашему народу сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Я высоко оцениваю великолепные связи между Чешской Республикой и Азербайджанской Республикой. Уверен, что в скором времени состоится Ваш визит в Чешскую Республику, который внесет вклад в дальнейшее развитие нашего сотрудничества во всех областях.

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов и счастья, а народу Азербайджана – прогресса и процветания", - говорится в поздравительном письме.