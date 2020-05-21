Президент Болгарии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Болгарии Румен Радев отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент.

Прошу Вас принять мои самые искренние поздравления, сердечные пожелания благополучия и развития Азербайджану и его народу по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

В этот знаменательный день ещё раз подтверждаю намерение продолжать развитие стратегического сотрудничества между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой.

Дружественные связи наших народов являются составной частью сотрудничества между нашими странами. Я абсолютно уверен в том, что наше сотрудничество продолжится темпами развития и станет основой в преодолении трудностей, порожденных условиями глобальной пандемии, с которой мы столкнулись сегодня.

Уважаемый господин Президент, примите мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.