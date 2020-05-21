Президент Ильхам Алиев: Источник работы, проводимой нами в регионах, - воля народа

Политика 21 мая 2020 19:28 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Источник работы, проводимой нами в регионах, - воля народа

БАКУ /Trend/ - Источник работы, проводимой нами в регионах, - воля народа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, а Эльчина Рзаева - в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

"Как вам известно, уже реализуется четвертая Государственная программа социально-экономического развития регионов. При составлении всех программ предпочтение отдается предложениям с мест. Особую роль в подготовке данных программ играют мои многочисленные поездки в регионы и районы, встречи, проведенные с гражданами в рамках этих поездок. Потому что в регионах необходимо решать те вопросы, которые ожидают своего решения, создают людям сложности. Поэтому, анализируя ситуацию, вы должны в первую очередь выявить вопросы, беспокоящие граждан", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, что касается инфраструктурных проектов, то в результате реализации трех государственных программ, значительная их часть решена.

"Сегодня это видят все, видят люди, проживающие в регионах, в то же время отмечают международные организации. Неслучайно в отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает 2-е место в мире по доступности электроэнергии, по качеству дорог находится на 30-х местах. Сегодня Азербайджан является одной из немногих стран, где, можно сказать, завершилось подавляющее большинство проектов газификации, ее уровень составляет 96 процентов. Во всех городах реализуются, завершились либо завершаются проекты питьевой воды. Все это – работа, проделанная государством, инвестиции, вложенные государством. Основная часть инфраструктурных проектов решена. Поэтому ваша основная задача должна состоять в том, чтобы уже на этой прочной основе своей работой обеспечить социально-экономическое развитие районов. В то же время вся работа должна проводиться справедливо. Справедливость должна стать основным принципом в вашей работе. В нынешних условиях, в период пандемии необходимо больше помогать людям, оказывать им поддержку. На местах этим в первую очередь должны заниматься главы исполнительной власти, исполнительные структуры", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государство подчеркнул, что Азербайджанское государство принимает все необходимые меры.

"Считаю, что механизм, применяемый в Азербайджане в связи с пандемией, заслуживает самой высокой оценки. Учитывая ухудшение социального положения сотен тысяч людей, мы оказываем им помощь. В столь тяжелой ситуации эта помощь воодушевляет людей, а также играет свою роль в обеспечении их материальных возможностей. Мы делаем это для того, чтобы люди вышли из этой ситуации с малыми потерями. В первую очередь, работа, проделанная в борьбе с коронавирусом, заслуживает высокой оценки. В то же время государство должно прийти на помощь и людям, потерявшим или же временно потерявшим работу в связи с коронавирусом. Поэтому государство всегда будет играть ведущую роль в этом деле, а вы являетесь представителями Азербайджанского государства на местах. Так что по вашей работе одновременно судят и о работе, проводимой в Азербайджане в целом. Если глава исполнительной власти не выполняет свой служебный долг, а наоборот, мучает людей, зарится на их имущество, ворует помощь, причитающуюся одиноким, платежные карты людей, привлеченных к общественным работам, занимается расхитительством, взяточничеством, коррупцией, то что могут подумать люди? Вы должны показывать пример как в работе, так и в быту, работать так, чтобы люди были довольны вами. Если люди будут довольны вами, то и я буду доволен вашей работой. Поэтому вам необходимо глубоко проанализировать ситуацию, приложить усилия для решения вопросов, ожидающих своего решения, и обращаться в Администрацию Президента, Кабинет Министров, соответствующие государственные органы для решения проблем, которые вы решить не в силах", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Обнародованы объемы транзитных грузоперевозок Азербайджана через территорию Турции
Обнародованы объемы транзитных грузоперевозок Азербайджана через территорию Турции
В Бакинском морском порту увеличился объем перевалки грузов
В Бакинском морском порту увеличился объем перевалки грузов
Железнодорожные грузоперевозки по маршруту Кыргызстан-Турция пройдут через Азербайджан
Железнодорожные грузоперевозки по маршруту Кыргызстан-Турция пройдут через Азербайджан
Loading Bars
Лента новостей
Производство пропилена в Азербайджане увеличилось Энергетика 20:13
Азербайджан сократил прокачку нефти по трубопроводу БТД Энергетика 20:11
Умайра Тагиева: Северный ветер очищает Баку от загрязнения окружающей среды Общество 20:09
В период пандемии в Азербайджане случаев незаконной охоты стало меньше Общество 19:55
Лейла Абдуллаева ответила на комментарий МИД Армении о так называемой "церемонии принесения клятвы" Политика 19:51
Президент Ильхам Алиев: Работа, проводимая в регионах, постоянно находится под моим контролем Политика 19:45
Президент Ильхам Алиев: Зариться на деньги бедных – это бессовестность и преступление Политика 19:43
Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях успешное развитие нашей страны в первую очередь будет обеспечено за счет ненефтяного сектора Политика 19:37
Президент Ильхам Алиев: Механизм, применяемый в Азербайджане в связи с пандемией, заслуживает самой высокой оценки Политика 19:31
Президент Ильхам Алиев: Источник работы, проводимой нами в регионах, - воля народа Политика 19:28
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане должна быть беспощадной Политика 19:22
Минобороны: В связи с провокационной кампанией против армии будут приняты правовые меры Политика 18:55
После смягчения карантинных мер усилилось загрязнение воздуха Общество 18:47
В Азербайджане будут запрещены некоторые виды полиэтиленовых пакетов Общество 18:45
Текстильное предприятие Азербайджана об объемах производства готовой продукции в текущем году Бизнес 18:29
Захарова: Азербайджан и Россия делают все возможное для урегулирования вопроса с возвращением соотечественников Политика 18:21
Биржевые индексы в Нью-Йорке незначительно понизились на данных о росте безработицы США 18:14
В Азербайджане расширяются лесные территории Общество 18:08
Консервный завод Азербайджана о показателях производства основной продукции в текущем году Бизнес 18:07
Обнародованы объемы транзитных грузоперевозок Азербайджана через территорию Турции Турция 18:05
На базе ВМС США произошла стрельба США 18:02
Назначен начальник Управления кадров генпрокуратуры Азербайджана Общество 17:59
Национальные парки Азербайджана могут открыться для посетителей с 1 июня Общество 17:58
Хикмет Ализаде: Дезинфицирующие вещества оказывают незначительное влияние на окружающую среду Общество 17:55
В рамках мониторинга Каспийского моря в ряде пунктов берутся пробы воды Общество 17:51
Азербайджанский музыкант признан лучшим на международном конкурсе "Твори дома" (ВИДЕО) Культура 17:50
Мухтар Бабаев: В некоторых районах морского побережья сточные воды не контролируются должным образом Общество 17:49
ЕБРР: Своп с ЦБ Азербайджана поспособствует финансированию местных фирм Финансы 17:45
Больше половины капиталовложений в Азербайджане приходится на промышленность Финансы 17:35
Мухтар Бабаев: Утилизированы медицинские отходы 50 медучреждений Общество 17:35
Промышленное предприятие Азербайджана о производстве металлической продукции в текущем году Бизнес 17:34
В ходе учений была осуществлена ночная передислокация азербайджанских войск (ВИДЕО) Политика 17:32
В период карантина значительно сократилось антропогенное воздействие на окружающую среду Общество 17:31
Управление медицинскими отходами строго контролируется - Мухтар Бабаев Общество 17:26
"Дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) увеличила производство метанола Бизнес 17:22
Посол: Нидерланды и Азербайджан изучают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики Энергетика 17:16
В Азербайджане выросло производство растительной продукции Бизнес 17:16
В Азербайджане выявлено 118 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 87, скончался один человек – Оперативный штаб Общество 17:15
Центробанк: Частные банки в Узбекистане занимают всего лишь 15% рынка Узбекистан 17:13
Мухтар Бабаев: Минэкологии и природных ресурсов продолжает работать в особом режиме Общество 17:12
За три месяца в Азербайджане родилось более 28 тысяч детей Общество 17:05
Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с незаконными «выборами» в оккупированном Нагорном Карабахе Политика 17:03
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг Общество 17:00
В Баку погода резко ухудшится Общество 16:59
ВВП Азербайджана увеличился Финансы 16:57
Туркменистан и другие страны обсудили новые подходы к сотрудничеству в рамках UNESCAP Бизнес 16:56
Кувейт ждет в этом году максимальный за 30 лет дефицит бюджета в 40% ВВП Арабские страны 16:54
Наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:54
В текущем году в Азербайджане зарегистрировано более 12 тысяч браков Общество 16:52
Президент Объединенных Арабских Эмиратов поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:52
Работники прокуратуры Азербайджана удостоены почетного звания Политика 16:49
Крупное предприятие Азербайджана увеличит производство плоского стекла Бизнес 16:43
Назначен первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Политика 16:41
Агентство DOST презентовало сайт (ВИДЕО) Общество 16:40
В Азербайджане в период карантина уменьшились случаи вырубки деревьев Общество 16:36
Азербайджан увеличил экспорт газа по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум Энергетика 16:34
Эмир Дубая Шейх Мохаммед бин Рашид аль Мактум поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:30
Австрия с 15 июня откроет границу с ФРГ, Лихтенштейном и Швейцарией Европа 16:27
В Азербайджан на постоянное проживание приехали 482 человека - Госкомстат Общество 16:25
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:21
Азербайджан наладил работу государственных институтов, способствующих динамичному развитию страны - российский эксперт Политика 16:21
Президент Ильхам Алиев принял в формате видеосвязи Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Агстафинского и Имишлинского районов (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:14
В Бакинском морском порту увеличился объем перевалки грузов Транспорт 16:13
В лесах четырех районов Азербайджана установлены камеры наблюдения - минэкологии Общество 16:06
Президент Польши поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:06
Обнародованы объемы инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана Энергетика 16:00
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 31 мая Политика 16:00
Окрестности Баку и Абшеронский полуостров будут очищены от отходов - минэкологии Общество 15:56
НБКО Азербайджана увеличит кредитование МСБ Финансы 15:54
В Азербайджане выплачена адресная соцпомощь за май Общество 15:53
Нахчыванская компания расширит ассортимент джемов Бизнес 15:47
В период пандемии сейсмостанции зафиксировали 1 751 подземный толчок - Гурбан Етирмишли Происшествия 15:45
Испания рассматривает возможность введения "безопасных коридоров" для туристов Европа 15:41
Шахруд – история старинного азербайджанского инструмента (ВИДЕО) Культура 15:40
Sivva&Delee на 6-м этаже. Ремейк про Заура и Тахмину? (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 15:39
Туркменистан и японская корпорация нацелены на развитие экономического сотрудничества Бизнес 15:32
Число погибших в Индии из-за циклона "Ампхан" превысило 70 Другие страны 15:30
Цукерберг: Facebook готова противостоять попыткам вмешательства в выборы в США США 15:25
Внешний долг Азербайджана не несет рисков в условиях пандемии Финансы 15:06
Скрининг в четырех локациях Баку стал неожиданным сюрпризом (ФОТО) Культура 14:49
Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана Политика 14:43
Лаббада, чепкен, кюрдю – типы женской одежды в Азербайджане (ФОТО) Стиль 14:41
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане вырос Финансы 14:39
За первые 4 месяца года Грузия увеличила импорт стали из Турции Турция 14:33
Азербайджанская компания о ходе реализации дорожного проекта за рубежом Строительство 14:31
Абульфас Гараев освобожден от должности министра культуры Политика 14:15
ПРООН в Беларуси создает лабораторию роста инноваций для местного развития Европа 14:08
Режим ЧС в Японии может быть полностью снят 25 мая Другие страны 13:59
Политический курс Азербайджана отвечает всем требованиям времени - польский эксперт Политика 13:57
В Азербайджане значительно увеличилось производство меда Бизнес 13:56
Туркменистан обсудил меры противодействия COVID-19 с Италией и Канадой Туркменистан 13:56
Проекты одной из ИТ-компаний Азербайджана вызвали интерес за рубежом ИКТ 13:48
В объектах предпринимательства в Азербайджане пройдут проверки на предмет соблюдения правил карантина Бизнес 13:48
На пленарное заседание парламента Азербайджана рекомендован ряд законов Политика 13:39
Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла Общество 13:30
Железнодорожные грузоперевозки по маршруту Кыргызстан-Турция пройдут через Азербайджан Транспорт 13:27
Выживший ребенок Наргиз Гулиева: Люди перестали замечать прекрасное... (ФОТО) Интервью 13:24
Туркменистан и Швейцария планируют создать новые механизмы взаимодействия Туркменистан 13:21
Правительство Азербайджана, несмотря на экономические риски, без колебаний выбрало защиту жизни граждан - грузинский эксперт Политика 13:10
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Имишлинского района Политика 13:09
Все новости