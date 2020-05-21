Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях успешное развитие нашей страны в первую очередь будет обеспечено за счет ненефтяного сектора

БАКУ /Trend/ - В нынешних условиях успешное развитие нашей страны в первую очередь будет обеспечено за счет ненефтяного сектора, и, конечно, развитие предпринимательства представляет еще большее значение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, а Эльчина Рзаева - в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

"Мы очень успешно занимаемся этими делами, и сегодня в Азербайджане сформировался очень большой класс предпринимателей. Однако в ряде случаев предприниматели сталкиваются с трудностями. Желая реализовать какой-либо проект, вложить какие-либо инвестиции, они сталкиваются с проблемами, создаваемыми чиновниками. Некоторые чиновники пытаются войти в долю в их проектах, другие претендуют на их доходы. Это совершенно недопустимо. Напротив, вы должны привлекать предпринимателей, убеждать их. Сейчас в мире идет борьба за инвестиции. Страны выдвигают предложения, чтобы привлечь инвесторов. Поэтому вам необходимо в первую очередь убедить местных инвесторов, чтобы они вкладывали инвестиции именно в ваши районы, создавали рабочие места и тем самым вносили вклад в развитие районов. Однако порой предприниматель хочет работать, но ему чинят тысячу препятствий. Этого нельзя допускать", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, приоритетной сферой для нас остается развитие сельского хозяйства.

"В нынешних условиях реализуются широкомасштабные программы по развитию сельского хозяйства современными методами. В этой сфере также многое зависит от местных исполнительных органов. Поэтому совместно с соответствующими государственными структурами необходимо проделать работу по развитию сельского хозяйства, обеспечить людей работой, повысить урожайность и обеспечить все факторы, обусловливающие развитие сельского хозяйства, в том числе вопрос справедливого распределения оросительной воды. В этой области также имеются большие нарушения, с мест мне поступают жалобы. В прошлом году была засуха, она наблюдается и в этом году, и мы должны использовать воду очень экономно. Для правильного анализа всей этой работы и подготовки плана мероприятий моим Распоряжением создана специальная комиссия, мне уже представлены предварительные результаты ее работы. Мы, можно сказать, предполагали, что в некоторых случаях потери достигают 40-50 процентов. Это нестерпимо", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, такое расточительство приводит к большим проблемам.

"Поэтому вы должны проанализировать всю ситуацию в этой области. Конечно, центральные исполнительные органы занимаются этим вопросом, в составе комиссии представлены министры. Однако вам на местах необходимо уделять этой работе серьезное внимание, проинспектировать и проинформировать. Потому что если мы сократим только эти потери, то сможем добиться большего продвижения в сельском хозяйстве. В то же время весьма актуален и вопрос справедливого распределения воды, так как, по имеющимся у меня данным, в ряде случаев предпринимателям, приближенным к главам исполнительной власти, воду дают, а посторонним – нет. Это несправедливо, и этому надо положить конец", - добавил Президент Ильхам Алиев.