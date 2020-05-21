Президент Ильхам Алиев: Зариться на деньги бедных – это бессовестность и преступление

Политика 21 мая 2020 19:43 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Зариться на деньги бедных – это бессовестность и преступление

БАКУ /Trend/ - Зариться на деньги бедных – это бессовестность и преступление.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, а Эльчина Рзаева - в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

"Вот уже несколько лет обеспечивается создание оплачиваемых общественных рабочих мест, и мы из года в год увеличиваем число людей, относящихся к данной категории. Мы начали с 30 тысяч. В нынешнем году моим указанием должны быть созданы 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, и в этом направлении уже есть результаты. Однако, к сожалению, из-за преступных действий некоторых глав исполнительной власти эта сфера также превратилась в самую коррумпированную и самую грязную. Главы исполнительной власти занимались хищением платежных карт людей, привлеченных к этим работам. В рабочих кабинетах всех арестованных глав исполнительной власти и их приближенных находят сотни платежных карт. Эти деньги причитаются бедным людям, которые не могут найти работу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что особенно в период пандемии во всех странах сокращаются рабочие места, во всех странах растет безработица, в том числе и в Азербайджане.

"В такой ситуации зариться на деньги бедных – это бессовестность и преступление. Поэтому сегодня Министерству труда и социальной защиты населения поручено осуществлять общий контроль, а также проводить мониторинг. Вы тоже серьезно проанализируйте эту работу в руководимых вами районах, разберитесь, сколько людей лишены этой возможности преступными главами исполнительной власти. Мы должны восстановить справедливость. Словом, ваша деятельность должна отразиться на социально-экономическом развитии возглавляемых вами районов, так как, хочу откровенно сказать, по меньшей мере 90 процентов работы, проделанной в регионах в последние почти 17 лет, выполнено по моей инициативе, в рамках государственных программ", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что проложено 16 тысяч километров автомобильных дорог, реорганизовано, можно сказать, все электрическое хозяйство.

"Мы довели газификацию почти до 100 процентов, построены более 3500 школ, свыше 700 медицинских учреждений, около 50 олимпийских спортивных центров, много домов молодежи, дворцов культуры, других социальных объектов. Мы сделали все это по моему непосредственному указанию за счет государственного бюджета. А теперь давайте посмотрим, что сделали главы исполнительной власти, что они создали. В настоящее время все эти дела проверяются. Хищения происходят и при строительстве домов, возведенных за счет выделенных мною средств, то есть, возведенных на месте аварийных домов - как при строительстве, так и последующем распределении квартир. Эти дома предусмотрено распределять абсолютно бесплатно. Однако происходит хищение денег при строительстве, а квартиры распределяются за взятку. Значит, у людей вымогают деньги. В настоящее время проводится ревизия, и должностные лица, причастные ко всем этим нарушениям, будут привлечены к ответственности. Глава исполнительной власти должен своей работой оправдывать оказанное ему доверие", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Обнародованы объемы транзитных грузоперевозок Азербайджана через территорию Турции
Обнародованы объемы транзитных грузоперевозок Азербайджана через территорию Турции
Число погибших в Индии из-за циклона &quot;Ампхан&quot; превысило 70
Число погибших в Индии из-за циклона "Ампхан" превысило 70
Режим ЧС в Японии может быть полностью снят 25 мая
Режим ЧС в Японии может быть полностью снят 25 мая
Loading Bars
Лента новостей
Производство пропилена в Азербайджане увеличилось Энергетика 20:13
Азербайджан сократил прокачку нефти по трубопроводу БТД Энергетика 20:11
Умайра Тагиева: Северный ветер очищает Баку от загрязнения окружающей среды Общество 20:09
В период пандемии в Азербайджане случаев незаконной охоты стало меньше Общество 19:55
Лейла Абдуллаева ответила на комментарий МИД Армении о так называемой "церемонии принесения клятвы" Политика 19:51
Президент Ильхам Алиев: Работа, проводимая в регионах, постоянно находится под моим контролем Политика 19:45
Президент Ильхам Алиев: Зариться на деньги бедных – это бессовестность и преступление Политика 19:43
Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях успешное развитие нашей страны в первую очередь будет обеспечено за счет ненефтяного сектора Политика 19:37
Президент Ильхам Алиев: Механизм, применяемый в Азербайджане в связи с пандемией, заслуживает самой высокой оценки Политика 19:31
Президент Ильхам Алиев: Источник работы, проводимой нами в регионах, - воля народа Политика 19:28
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане должна быть беспощадной Политика 19:22
Минобороны: В связи с провокационной кампанией против армии будут приняты правовые меры Политика 18:55
После смягчения карантинных мер усилилось загрязнение воздуха Общество 18:47
В Азербайджане будут запрещены некоторые виды полиэтиленовых пакетов Общество 18:45
Текстильное предприятие Азербайджана об объемах производства готовой продукции в текущем году Бизнес 18:29
Захарова: Азербайджан и Россия делают все возможное для урегулирования вопроса с возвращением соотечественников Политика 18:21
Биржевые индексы в Нью-Йорке незначительно понизились на данных о росте безработицы США 18:14
В Азербайджане расширяются лесные территории Общество 18:08
Консервный завод Азербайджана о показателях производства основной продукции в текущем году Бизнес 18:07
Обнародованы объемы транзитных грузоперевозок Азербайджана через территорию Турции Турция 18:05
На базе ВМС США произошла стрельба США 18:02
Назначен начальник Управления кадров генпрокуратуры Азербайджана Общество 17:59
Национальные парки Азербайджана могут открыться для посетителей с 1 июня Общество 17:58
Хикмет Ализаде: Дезинфицирующие вещества оказывают незначительное влияние на окружающую среду Общество 17:55
В рамках мониторинга Каспийского моря в ряде пунктов берутся пробы воды Общество 17:51
Азербайджанский музыкант признан лучшим на международном конкурсе "Твори дома" (ВИДЕО) Культура 17:50
Мухтар Бабаев: В некоторых районах морского побережья сточные воды не контролируются должным образом Общество 17:49
ЕБРР: Своп с ЦБ Азербайджана поспособствует финансированию местных фирм Финансы 17:45
Больше половины капиталовложений в Азербайджане приходится на промышленность Финансы 17:35
Мухтар Бабаев: Утилизированы медицинские отходы 50 медучреждений Общество 17:35
Промышленное предприятие Азербайджана о производстве металлической продукции в текущем году Бизнес 17:34
В ходе учений была осуществлена ночная передислокация азербайджанских войск (ВИДЕО) Политика 17:32
В период карантина значительно сократилось антропогенное воздействие на окружающую среду Общество 17:31
Управление медицинскими отходами строго контролируется - Мухтар Бабаев Общество 17:26
"Дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) увеличила производство метанола Бизнес 17:22
Посол: Нидерланды и Азербайджан изучают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики Энергетика 17:16
В Азербайджане выросло производство растительной продукции Бизнес 17:16
В Азербайджане выявлено 118 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 87, скончался один человек – Оперативный штаб Общество 17:15
Центробанк: Частные банки в Узбекистане занимают всего лишь 15% рынка Узбекистан 17:13
Мухтар Бабаев: Минэкологии и природных ресурсов продолжает работать в особом режиме Общество 17:12
За три месяца в Азербайджане родилось более 28 тысяч детей Общество 17:05
Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с незаконными «выборами» в оккупированном Нагорном Карабахе Политика 17:03
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг Общество 17:00
В Баку погода резко ухудшится Общество 16:59
ВВП Азербайджана увеличился Финансы 16:57
Туркменистан и другие страны обсудили новые подходы к сотрудничеству в рамках UNESCAP Бизнес 16:56
Кувейт ждет в этом году максимальный за 30 лет дефицит бюджета в 40% ВВП Арабские страны 16:54
Наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:54
В текущем году в Азербайджане зарегистрировано более 12 тысяч браков Общество 16:52
Президент Объединенных Арабских Эмиратов поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:52
Работники прокуратуры Азербайджана удостоены почетного звания Политика 16:49
Крупное предприятие Азербайджана увеличит производство плоского стекла Бизнес 16:43
Назначен первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Политика 16:41
Агентство DOST презентовало сайт (ВИДЕО) Общество 16:40
В Азербайджане в период карантина уменьшились случаи вырубки деревьев Общество 16:36
Азербайджан увеличил экспорт газа по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум Энергетика 16:34
Эмир Дубая Шейх Мохаммед бин Рашид аль Мактум поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:30
Австрия с 15 июня откроет границу с ФРГ, Лихтенштейном и Швейцарией Европа 16:27
В Азербайджан на постоянное проживание приехали 482 человека - Госкомстат Общество 16:25
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:21
Азербайджан наладил работу государственных институтов, способствующих динамичному развитию страны - российский эксперт Политика 16:21
Президент Ильхам Алиев принял в формате видеосвязи Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Агстафинского и Имишлинского районов (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:14
В Бакинском морском порту увеличился объем перевалки грузов Транспорт 16:13
В лесах четырех районов Азербайджана установлены камеры наблюдения - минэкологии Общество 16:06
Президент Польши поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:06
Обнародованы объемы инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана Энергетика 16:00
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 31 мая Политика 16:00
Окрестности Баку и Абшеронский полуостров будут очищены от отходов - минэкологии Общество 15:56
НБКО Азербайджана увеличит кредитование МСБ Финансы 15:54
В Азербайджане выплачена адресная соцпомощь за май Общество 15:53
Нахчыванская компания расширит ассортимент джемов Бизнес 15:47
В период пандемии сейсмостанции зафиксировали 1 751 подземный толчок - Гурбан Етирмишли Происшествия 15:45
Испания рассматривает возможность введения "безопасных коридоров" для туристов Европа 15:41
Шахруд – история старинного азербайджанского инструмента (ВИДЕО) Культура 15:40
Sivva&Delee на 6-м этаже. Ремейк про Заура и Тахмину? (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 15:39
Туркменистан и японская корпорация нацелены на развитие экономического сотрудничества Бизнес 15:32
Число погибших в Индии из-за циклона "Ампхан" превысило 70 Другие страны 15:30
Цукерберг: Facebook готова противостоять попыткам вмешательства в выборы в США США 15:25
Внешний долг Азербайджана не несет рисков в условиях пандемии Финансы 15:06
Скрининг в четырех локациях Баку стал неожиданным сюрпризом (ФОТО) Культура 14:49
Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана Политика 14:43
Лаббада, чепкен, кюрдю – типы женской одежды в Азербайджане (ФОТО) Стиль 14:41
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане вырос Финансы 14:39
За первые 4 месяца года Грузия увеличила импорт стали из Турции Турция 14:33
Азербайджанская компания о ходе реализации дорожного проекта за рубежом Строительство 14:31
Абульфас Гараев освобожден от должности министра культуры Политика 14:15
ПРООН в Беларуси создает лабораторию роста инноваций для местного развития Европа 14:08
Режим ЧС в Японии может быть полностью снят 25 мая Другие страны 13:59
Политический курс Азербайджана отвечает всем требованиям времени - польский эксперт Политика 13:57
В Азербайджане значительно увеличилось производство меда Бизнес 13:56
Туркменистан обсудил меры противодействия COVID-19 с Италией и Канадой Туркменистан 13:56
Проекты одной из ИТ-компаний Азербайджана вызвали интерес за рубежом ИКТ 13:48
В объектах предпринимательства в Азербайджане пройдут проверки на предмет соблюдения правил карантина Бизнес 13:48
На пленарное заседание парламента Азербайджана рекомендован ряд законов Политика 13:39
Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла Общество 13:30
Железнодорожные грузоперевозки по маршруту Кыргызстан-Турция пройдут через Азербайджан Транспорт 13:27
Выживший ребенок Наргиз Гулиева: Люди перестали замечать прекрасное... (ФОТО) Интервью 13:24
Туркменистан и Швейцария планируют создать новые механизмы взаимодействия Туркменистан 13:21
Правительство Азербайджана, несмотря на экономические риски, без колебаний выбрало защиту жизни граждан - грузинский эксперт Политика 13:10
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Имишлинского района Политика 13:09
Все новости