Президент Ильхам Алиев: Работа, проводимая в регионах, постоянно находится под моим контролем

БАКУ /Trend/ - Работа, проводимая в регионах, постоянно находится под моим контролем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, а Эльчина Рзаева - в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

"Мои многочисленные поездки одновременно нацелены на то, чтобы я увидел результат, ознакомился с проделанной работой, услышал от людей о беспокоящих их проблемах с тем, чтобы мы решили их. Однако могу сказать, что зачастую главы исполнительной власти не выходят из своих рабочих кабинетов. Все главы исполнительной власти, в том числе и вы, должны встречаться с людьми во всех селах, слышать от людей о беспокоящих их проблемах, после чего принимать решение. Есть вопросы, которые не решаются просто из-за равнодушия, безучастности и безответственности. Есть такие вопросы, которые не требуют крупных средств, большого труда. Просто им безразлично. Они считают, что должны руководить там, как хозяева, мучить людей, обеспечивать свои личные интересы. Людям, живущим с таким мировоззрением, нет места среди нас. Им место не здесь. Поэтому вы должны бывать во всех селах, узнавать обо всех проблемах от граждан и решать их. Еще раз хочу сказать: проблемы, решение которых невозможно на местном уровне, немедленно должны доводиться до соответствующих центральных исполнительных органов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня Азербайджан обновляется, модернизируется, и от новых кадров многое зависит.

"От вашей деятельности зависит многое. Уверенность людей, их настроение, вера в справедливость зачастую зависят от работы местных руководителей. Вы должны работать так, чтобы люди верили вам, поддерживали вас, были довольны вашей работой. Вы должны знать и то, что вашей деятельности будет уделяться внимание, она будет находиться под контролем. Вам необходимо работать так, чтобы все мои поручения выполнялись, чтобы было обеспечено успешное развитие Агстафинского и Имишлинского районов", - отметил Президент Ильхам Алиев.