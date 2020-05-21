Президент Ильхам Алиев принял в формате видеосвязи Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Агстафинского и Имишлинского районов (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

- Я назначаю вас сегодня на должности глав исполнительной власти Агстафинского и Имишлинского районов. Вам оказано большое доверие. Вы должны оправдать его своей работой.

Главы исполнительной власти Агстафинского и Имишлинского районов арестованы. Общественность проинформирована об этом. Сейчас идет следствие, правоохранительные органы все установят. Общественность уже проинформирована. Нарушения, допущенные главами исполнительной власти в Агстафинском и Имишлинском районах, имели место и в других районах, несколько глав исполнительной власти уже находятся под следствием. Это еще раз показывает, что борьба с коррупцией, взяточничеством, хищениями в Азербайджане ведется не на словах, а на деле, она будет продолжаться и впредь. В настоящее время изучается деятельность как местных, так и центральных исполнительных органов, все допущенные нарушения будут вскрыты.

Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане должна быть беспощадной. Я уже высказывал свое мнение по этому поводу. Еще раз хочу сказать: для успешного развития Азербайджана, устойчивого развития нашей страны негативным явлениям должен быть положен конец. Вам тоже необходимо своей работой вести серьезную борьбу со всеми негативными явлениями в возглавляемых вами районах. Коррупция, взяточничество, хищения должны быть искоренены. Государство окажет вам большую поддержку в этом. В то же время необходимо привлечь к этим делам и широкую общественность, так как общественный контроль является очень важным фактором в борьбе с негативными явлениями. Рад, что в последнее время механизмы общественного контроля совершенствуются. В первую очередь вы должны проанализировать ситуацию и решить беспокоящие людей проблемы. О вопросах же, решение которых вам не под силу, надо проинформировать соответствующие центральные исполнительные органы, чтобы данные вопросы были оперативно решены.

Источник работы, проводимой нами в регионах, - воля народа. Как вам известно, уже реализуется четвертая Государственная программа социально-экономического развития регионов. При составлении всех программ предпочтение отдается предложениям с мест. Особую роль в подготовке данных программ играют мои многочисленные поездки в регионы и районы, встречи, проведенные с гражданами в рамках этих поездок. Потому что в регионах необходимо решать те вопросы, которые ожидают своего решения, создают людям сложности. Поэтому, анализируя ситуацию, вы должны в первую очередь выявить вопросы, беспокоящие граждан.

Что касается инфраструктурных проектов, то в результате реализации трех государственных программ, значительная их часть решена. Сегодня это видят все, видят люди, проживающие в регионах, в то же время отмечают международные организации. Неслучайно в отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает 2-е место в мире по доступности электроэнергии, по качеству дорог находится на 30-х местах. Сегодня Азербайджан является одной из немногих стран, где, можно сказать, завершилось подавляющее большинство проектов газификации, ее уровень составляет 96 процентов. Во всех городах реализуются, завершились либо завершаются проекты питьевой воды. Все это – работа, проделанная государством, инвестиции, вложенные государством. Основная часть инфраструктурных проектов решена. Поэтому ваша основная задача должна состоять в том, чтобы уже на этой прочной основе своей работой обеспечить социально-экономическое развитие районов. В то же время вся работа должна проводиться справедливо. Справедливость должна стать основным принципом в вашей работе. В нынешних условиях, в период пандемии необходимо больше помогать людям, оказывать им поддержку. На местах этим в первую очередь должны заниматься главы исполнительной власти, исполнительные структуры.

Конечно, Азербайджанское государство принимает все необходимые меры. Считаю, что механизм, применяемый в Азербайджане в связи с пандемией, заслуживает самой высокой оценки. Учитывая ухудшение социального положения сотен тысяч людей, мы оказываем им помощь. В столь тяжелой ситуации эта помощь воодушевляет людей, а также играет свою роль в обеспечении их материальных возможностей. Мы делаем это для того, чтобы люди вышли из этой ситуации с малыми потерями. В первую очередь, работа, проделанная в борьбе с коронавирусом, заслуживает высокой оценки. В то же время государство должно прийти на помощь и людям, потерявшим или же временно потерявшим работу в связи с коронавирусом. Поэтому государство всегда будет играть ведущую роль в этом деле, а вы являетесь представителями Азербайджанского государства на местах. Так что по вашей работе одновременно судят и о работе, проводимой в Азербайджане в целом. Если глава исполнительной власти не выполняет свой служебный долг, а наоборот, мучает людей, зарится на их имущество, ворует помощь, причитающуюся одиноким, платежные карты людей, привлеченных к общественным работам, занимается расхитительством, взяточничеством, коррупцией, то что могут подумать люди? Вы должны показывать пример как в работе, так и в быту, работать так, чтобы люди были довольны вами. Если люди будут довольны вами, то и я буду доволен вашей работой. Поэтому вам необходимо глубоко проанализировать ситуацию, приложить усилия для решения вопросов, ожидающих своего решения, и обращаться в Администрацию Президента, Кабинет Министров, соответствующие государственные органы для решения проблем, которые вы решить не в силах.

В нынешних условиях успешное развитие нашей страны в первую очередь будет обеспечено за счет ненефтяного сектора, и, конечно, развитие предпринимательства представляет еще большее значение. Мы очень успешно занимаемся этими делами, и сегодня в Азербайджане сформировался очень большой класс предпринимателей. Однако в ряде случаев предприниматели сталкиваются с трудностями. Желая реализовать какой-либо проект, вложить какие-либо инвестиции, они сталкиваются с проблемами, создаваемыми чиновниками. Некоторые чиновники пытаются войти в долю в их проектах, другие претендуют на их доходы. Это совершенно недопустимо. Напротив, вы должны привлекать предпринимателей, убеждать их. Сейчас в мире идет борьба за инвестиции. Страны выдвигают предложения, чтобы привлечь инвесторов. Поэтому вам необходимо в первую очередь убедить местных инвесторов, чтобы они вкладывали инвестиции именно в ваши районы, создавали рабочие места и тем самым вносили вклад в развитие районов. Однако порой предприниматель хочет работать, но ему чинят тысячу препятствий. Этого нельзя допускать.

Приоритетной сферой для нас остается развитие сельского хозяйства. В нынешних условиях реализуются широкомасштабные программы по развитию сельского хозяйства современными методами. В этой сфере также многое зависит от местных исполнительных органов. Поэтому совместно с соответствующими государственными структурами необходимо проделать работу по развитию сельского хозяйства, обеспечить людей работой, повысить урожайность и обеспечить все факторы, обусловливающие развитие сельского хозяйства, в том числе вопрос справедливого распределения оросительной воды. В этой области также имеются большие нарушения, с мест мне поступают жалобы. В прошлом году была засуха, она наблюдается и в этом году, и мы должны использовать воду очень экономно. Для правильного анализа всей этой работы и подготовки плана мероприятий моим Распоряжением создана специальная комиссия, мне уже представлены предварительные результаты ее работы. Мы, можно сказать, предполагали, что в некоторых случаях потери достигают 40-50 процентов. Это нестерпимо. Такое расточительство приводит к большим проблемам. Поэтому вы должны проанализировать всю ситуацию в этой области. Конечно, центральные исполнительные органы занимаются этим вопросом, в составе комиссии представлены министры. Однако вам на местах необходимо уделять этой работе серьезное внимание, проинспектировать и проинформировать. Потому что если мы сократим только эти потери, то сможем добиться большего продвижения в сельском хозяйстве. В то же время весьма актуален и вопрос справедливого распределения воды, так как, по имеющимся у меня данным, в ряде случаев предпринимателям, приближенным к главам исполнительной власти, воду дают, а посторонним – нет. Это несправедливо, и этому надо положить конец.

Вот уже несколько лет обеспечивается создание оплачиваемых общественных рабочих мест, и мы из года в год увеличиваем число людей, относящихся к данной категории. Мы начали с 30 тысяч. В нынешнем году моим указанием должны быть созданы 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, и в этом направлении уже есть результаты. Однако, к сожалению, из-за преступных действий некоторых глав исполнительной власти эта сфера также превратилась в самую коррумпированную и самую грязную. Главы исполнительной власти занимались хищением платежных карт людей, привлеченных к этим работам. В рабочих кабинетах всех арестованных глав исполнительной власти и их приближенных находят сотни платежных карт. Эти деньги причитаются бедным людям, которые не могут найти работу. Особенно в период пандемии во всех странах сокращаются рабочие места, во всех странах растет безработица, в том числе и в Азербайджане. В такой ситуации зариться на деньги бедных – это бессовестность и преступление. Поэтому сегодня Министерству труда и социальной защиты населения поручено осуществлять общий контроль, а также проводить мониторинг. Вы тоже серьезно проанализируйте эту работу в руководимых вами районах, разберитесь, сколько людей лишены этой возможности преступными главами исполнительной власти. Мы должны восстановить справедливость.

Словом, ваша деятельность должна отразиться на социально-экономическом развитии возглавляемых вами районов, так как, хочу откровенно сказать, по меньшей мере 90 процентов работы, проделанной в регионах в последние почти 17 лет, выполнено по моей инициативе, в рамках государственных программ. Проложено 16 тысяч километров автомобильных дорог, реорганизовано, можно сказать, все электрическое хозяйство. Мы довели газификацию почти до 100 процентов, построены более 3500 школ, свыше 700 медицинских учреждений, около 50 олимпийских спортивных центров, много домов молодежи, дворцов культуры, других социальных объектов. Мы сделали все это по моему непосредственному указанию за счет государственного бюджета. А теперь давайте посмотрим, что сделали главы исполнительной власти, что они создали. В настоящее время все эти дела проверяются. Хищения происходят и при строительстве домов, возведенных за счет выделенных мною средств, то есть, возведенных на месте аварийных домов - как при строительстве, так и последующем распределении квартир. Эти дома предусмотрено распределять абсолютно бесплатно. Однако происходит хищение денег при строительстве, а квартиры распределяются за взятку. Значит, у людей вымогают деньги. В настоящее время проводится ревизия, и должностные лица, причастные ко всем этим нарушениям, будут привлечены к ответственности. Глава исполнительной власти должен своей работой оправдывать оказанное ему доверие.

Работа, проводимая в регионах, постоянно находится под моим контролем. Мои многочисленные поездки одновременно нацелены на то, чтобы я увидел результат, ознакомился с проделанной работой, услышал от людей о беспокоящих их проблемах с тем, чтобы мы решили их. Однако могу сказать, что зачастую главы исполнительной власти не выходят из своих рабочих кабинетов. Все главы исполнительной власти, в том числе и вы, должны встречаться с людьми во всех селах, слышать от людей о беспокоящих их проблемах, после чего принимать решение. Есть вопросы, которые не решаются просто из-за равнодушия, безучастности и безответственности. Есть такие вопросы, которые не требуют крупных средств, большого труда. Просто им безразлично. Они считают, что должны руководить там, как хозяева, мучить людей, обеспечивать свои личные интересы. Людям, живущим с таким мировоззрением, нет места среди нас. Им место не здесь. Поэтому вы должны бывать во всех селах, узнавать обо всех проблемах от граждан и решать их. Еще раз хочу сказать: проблемы, решение которых невозможно на местном уровне, немедленно должны доводиться до соответствующих центральных исполнительных органов.

Сегодня Азербайджан обновляется, модернизируется, и от новых кадров многое зависит. От вашей деятельности зависит многое. Уверенность людей, их настроение, вера в справедливость зачастую зависят от работы местных руководителей. Вы должны работать так, чтобы люди верили вам, поддерживали вас, были довольны вашей работой.

Вы должны знать и то, что вашей деятельности будет уделяться внимание, она будет находиться под контролем. Вам необходимо работать так, чтобы все мои поручения выполнялись, чтобы было обеспечено успешное развитие Агстафинского и Имишлинского районов.

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Эльчин Рзаев: Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за высокое доверие. Осознавая глубину ответственности, вытекающей из этого доверия, хочу заверить Вас в том, что буду неустанно работать и приложу все силы для выполнения возложенных на меня задач, связанных с нашим государством, и достойного осуществления поставленных целей. Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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Сеймур Оруджев: Уважаемый господин Президент. Я тоже от своего имени и от имени молодежи Партии «Ени Азербайджан» хочу выразить Вам глубокую признательность за это высокое доверие. В моем лице это доверие, оказанное молодежи ПЕА. Это доверие – большой стимул для всей азербайджанской молодежи. В своих выступлениях Вы неоднократно говорили, что полагаетесь на азербайджанскую молодежь и очень доверяете ей.

Основа сегодняшней активности молодежи в общественно-политической жизни страны была заложена великим лидером, так как, уважаемый господин Президент, в период НФА-Мусават, захвативших власть в начале 1990-х годов, азербайджанскую молодежь насильно отрывали от вузов, рабочих мест и отправляли в места проведения митингов, на мероприятия поддержки их нерадивых лидеров. Наша молодежь пребывала в пессимистическом настроении. Однако после прихода великого лидера к власти к азербайджанской молодежи вернулся дух молодости. Великий лидер объединил всю азербайджанскую молодежь вокруг единой идеологии азербайджанства. Вы тоже сегодня проводите эту политику в новом стиле, в грандиозной форме.

Уважаемый господин Президент, сегодня азербайджанская молодежь в долгу перед Вами, так как Вы выдвигаете нас вперед в государственных органах. В то же время Вы и наш Первый вице-президент бережете здоровье молодежи, азербайджанского народа, так как беда, охватившая сегодня весь мир, продемонстрировала, что многим большим государствам не удалось управлять данным процессом так четко, своевременно и с малыми потерями, как это сделали Вы. Это исходит из Ваших лидерских качеств. Ведь лидер проявляется в тяжелый день. Мы, молодежь, гордимся этим. Отклик всех глав государств и правительств на Ваш призыв о проведении саммитов как Тюркского Совета, так и Движения неприсоединения, Ваши усилия сообща избавить планету от этой беды являются примером для всего мира и свидетельствует о растущем авторитете Азербайджана.

Уважаемый господин Президент, я тоже обещаю Вам, что всеми силами буду служить политике Гейдара Алиева, приложу все усилия для развития и благоустройства района, буду достойно служить моему государству, народу и Вам. Ваш путь – это наш путь, господин Президент. Еще раз благодарю и выражаю признательность.

Президент Ильхам Алиев: Желаю вам успехов.