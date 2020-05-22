ВОЗ: Азербайджан старается приобрести новые разработанные тесты (версия 2)

(Первая версия в 10:24)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан старается приобрести новые разработанные тесты.

Об этом на брифинге по результатам проекта REACT-C19 сказала руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджы, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, правительство Азербайджана всегда закупает новые качественные тесты. До настоящего времени для выявления коронавируса проводятся тесты PSR: «Сейчас разрабатываются серологические тесты на коронавирус, которые выявляют переболел ли человек вирусом или нет, то есть, обнаруживают присутствие антител иммунной системы против вируса. Азербайджан старается приобрести эти тесты. В результате станет известно сколько человек инфицировано».

Харманджы добавила, что после ослабления карантинного режима число больных растет, но это нельзя назвать второй волной пандемии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)