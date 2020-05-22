Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Гекгельского района
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Гекгельского района Арифа Акиф оглу Сеидова.
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