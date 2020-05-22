Благодарственные письма: Господин Президент, Вы еще раз доказали, что в центре Вашей мудрой политики стоит гражданин Азербайджана и его благополучие

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана с большим одобрением воспринимают меры, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению распространения в нашей стране пандемии коронавируса, а также работу, осуществляемую по охране здоровья населения. Наши граждане в благодарственных письмах выражают свое удовлетворение вниманием и заботой главы государства о спасении азербайджанского народа от этого бедствия.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд писем, адресованных главе государства.

85-летний житель Гаджигабульского района Джебраил Хыдыров пишет: «Уважаемый господин Президент, от имени трудящихся Гаджигабульского района выражаю Вам и Мехрибан ханым Алиевой искреннюю признательность. Вы своей дальновидной политикой за короткий промежуток времени выбрали и осуществили успешный путь. Благодаря принятым Вами успешным мерам в борьбе с распространившимся на глобальном уровне коронавирусом, потери в нашей стране не были столь высокими. Да хранит Вас Аллах! Желаем, чтобы в скором времени наш славный флаг развевался во всех уголках Карабаха, в Ханкенди и Шуше!».

Мать-героиня из села Сулучешме Джалилабадского района Назакет Зейналова: «Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени своей семьи выражаю Вам и Мехрибан ханым признательность за проявленную с большой самоотверженностью заботу о нашем народе. В эти трудные дни Вы оказали моральную и материальную помощь народу. В результате Ваших продуманных и дальновидных мер широкое распространение пандемии коронавируса в нашей стране было предотвращено. Вы близки к народу как Президент, дальновидный политик, Вы с нами. Мы также с Вами с сердцем и душой. Выражаю Вам и Мехрибан ханым глубокую благодарность, желаю вам обоим здоровья, успехов в делах».

В письме матери шехида из города Сумгайыт Гюлюзар Пириева говорится: «Уважаемый господин Президент, выражаю Вам благодарность за установку в средней школе номер 33 в городе Сумгайыт мемориальной доски в память о моем сыне Фаиге Пириеве, погибшем в боях за территориальную целостность наших земель, и за особую государственную заботу о семьях шехидов. Мы находим в этом большое утешение. Усиливаются наша любовь к Родине, вера в государство. Хочу также отметить, что мы рады тому, что Вы своевременными превентивными мерами защищаете народ и оказываете финансовую помощь малообеспеченным гражданам во время пандемии, которая сегодня охватила мир. Мы способны преодолеть любые трудности с помощью нашего единства. Еще раз выражаю Вам признательность».

Алияр Алиев из Загатальского района: «Уважаемый господин Президент, Вы придаете важное значение, большую оценку деятельности молодежи. Мы, молодежь – главные сторонники, последователи Вашей деятельности. Молодые люди играют активную роль в общественной жизни страны и тем самым считают себя Вашими помощниками.

Господин Президент, с первого дня пандемии в Азербайджане Вы направили все усилия на защиту здоровья людей, взяли ситуацию под строгий контроль. Как молодой человек, выражаю Вам признательность за все решения, шаги. Мы гордимся Вами».

Жители села Чапарлы Шамкирского района Кямал Гулиев, Джейхун Намазов, Дашдемир Аскеров, Инам Мирзалиев и Вюсал Гусейнов пишут: «Дорогой и уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, внезапная вспышка пандемии COVID-19 вызвала хаос в мире, поставило государственное управление, политических лидеров в сложное положение. Принятые Вами за последние месяцы дальновидные решения, снованные на серьезных теоретических и практических аналитических навыках, большом политическом опыте, глубоком мышлении, обеспечили то, что наше государство на шаг впереди в борьбе с этим злом. Вы еще раз показали, что в центре Вашей мудрой политики, осуществляемой под призывом «Вместе мы сильнее!», стоит гражданин Азербайджана и его благополучие. От имени жителей села Чапарлы Шамкирского района выражаем Вам благодарность за все это и желаем новых успехов в дальнейшей деятельности. Дорогой Президент, наше доверие к Вам огромное и бесконечное».

Нурия Исрафилова из села Алыушаглы Самухского района пишет: "Уважаемый господин Президент, мне 69 лет. Я - участница событий в Чернобыле. Знаю, что значит, когда люди сталкиваются с бедой. Поэтому высоко ценю предпринимаемые Вами меры по борьбе с пандемией коронавируса, Ваш призыв "Останься дома". Выражаю Вам признательность за все решения. Пройдут годы, но азербайджанский народ не забудет, что Вы сделали для него. Большое спасибо за все, господин Президент".

Жители Масаллинского района Заур Наджиев, Зияд Мамедов, Матанет Нифтиева, Ханым Мурадова, Алинияз Мамедалиев, Алимардан Рахматов и Чингиз Мирзаджанов пишут: "Уважаемый господин Президент, в период особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, охватившей весь мир, малообеспеченные жители нашего района получили материальную и продовольственную помощь. Эффективными были и превентивные меры, предпринятые для предотвращения широкого распространения этой болезни в нашем районе. Нас радует, что Азербайджан упоминается как пример для других стран в борьбе с коронавирусом, мы гордимся этим. Эти достижения были завоёваны благодаря Вашей многолетней неутомимой деятельности. За это наш народ благодарен Вам".

Жители Физулинского района Вели Шамилов, Аллахверди Алиев, Вахид Искендеров и Гаджиаддин Сафаров пишут: "Уважаемый господин Президент, мы высоко ценим и одобряем меры, предпринимаемые под Вашим руководством по предотвращению широкого распространения в Азербайджане болезни коронавируса, охватившей весь мир. Отрадно, что благодаря предпринятым Вами превентивным мерам в нашей стране не были зарегистрированы трагические последствия. Наш народ всегда будет благодарен Вам за решительную позицию и стратегические шаги, предпринятые в этом вопросе. Одобряется не только борьба с вирусом, но и сохранение в центре внимания государства малообеспеченных семей, людей, лишенных возможности ходить на работу, предоставление им единовременного пособия в размере 190 манатов. И мы находимся в ряду миллионов граждан, радующихся и удовлетворенных этой работой.

Господин Президент, в последние дни увеличивается число больных, вылечившихся и возвратившихся домой. Конечно, это очень хорошо. Верим, что скоро преодолеем эту беду. Да хранит Аллах Вас и наш народ!".

Авез Искендеров из села Хошбулаг Дашкесанского района пишет: "Уважаемый господин Президент, с первого дня руководства страной Вы были рядом с азербайджанским народом, делали все возможное для решения социальных проблем граждан, улучшения жизни малообеспеченных семей. Я и члены моей семьи выражаем глубокую признательность Вам и Мехрибан ханым за работу, проводимую в период пандемии коронавируса по сохранению здоровья людей. То, что наша семья получила единовременное пособие в размере 190 манатов во время пандемии свидетельствует о том, что мы не одиноки. Вы спасли наш народ от больших трудностей. Мы всегда опираемся на Вас. Ещё раз благодарим Вас".

Сарван Агасиев из Кюрдамирского района: "Многоуважаемый Президент, меры, в последнее время предпринимаемые в нашей стране в связи с пандемий коронавируса, охватившей весь мир, дают позитивные результаты. Работа, проводимая под Вашим руководством, является примером для других. Правильная политика, проводимая Вами, способствовала сохранению нашего здоровья, предотвращению широкого распространения болезни. Мы благодарны Вам за это.

Господин Президент, как Вы любите народ, так и народ любит Вас. Азербайджанский народ всегда с Вами. Да хранит Вас Аллах! Да здравствует господин Президент!".

Жители Тертерского района Сарига Рзаева, Шаиг Гулиев и Ариф Бехбудов пишут: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам признательность за заботу и поддержку азербайджанского народа в эти тяжёлые дни. Благодаря Вашей стратегии азербайджанский народ одерживает победу над невидимым врагом, захватившим мир. Как Вы находитесь рядом с нами, так и народ всегда рядом с Вами. От имени жителей Тертерского района выражаем Вам признательность".

Эльман Халилов из Исмаиллинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, хочу выразить Вам признательность в этом письме. Ваш патриотизм, забота о народе во время пандемии коронавируса, охватившей весь мир, налицо. Этот вирус беспокоит и нас, как и всех. Большое спасибо, что помогаете малообеспеченным и безработным гражданам. Ваши гуманистические шаги бесценны. И я, как безработный, получил 190 манатов. Благодаря Вам порадовались моя семья и дети. Выражаю Вам бесконечную признательность от имени моей семьи и детей. Желаю, чтобы мир поскорее избавился от этой беды, наш родной Азербайджан продолжил социально-экономическое развитие под Вашим руководством, стал одной из передовых стран. Желаю Вам долгой жизни, здоровья. Мы всегда поддерживаем Вас".

Из поселка Гызылдаш Гарадагского района пишет Джаваншир Поладов: "Уважаемый господин Президент, в результате осуществляемых Вами превентивных мер правильно проводимая борьба против коронавируса дает свои результаты. Вы являетесь лидером, идущим впереди народа и защищающим его от всякой беды в эти непростые дни. Во время, когда народ столкнулся с трудностями, Вы оказали помощь тысячам наших граждан, как налогоплательщикам, так и безработным. Этот шаг характерен для любящего и ценящего свой народ Президента. Выражая Вам признательность, желаю новых успехов в почетной деятельности".

Гадим Адилов и Мамед Агаев из Саатлинского района пишут: "Уважаемый господин Президент, в то время, когда самые развитые страны мира опоздали с принятием превентивных мер в борьбе с пандемией коронавируса, своевременно осуществляемые Вами упредительные меры создали благоприятную почву для преодоления нами этого испытания с минимальными потерями. Азербайджанский народ гордится Вами. Реформы, осуществляемые Вами на пути развития нашей государственности, борьба с произволом чиновников дают положительные результаты. Принятые Вами решения, помощь, оказываемая в эти трудные дни, рассчитаны на лучшую жизнь народа. Выражаем Вам признательность за усилия по защите народа, новых успехов в почетной и ответственной деятельности, заявляем, что, как солдаты, всегда готовы к любому Вашему призыву".

Из села Беюк Бахманли Физулинского района Байрам Алекберов пишет: "Многоуважаемый Президент, как представитель азербайджанской молодежи и житель Физули, выражаю Вам и уважаемой Мехрибан ханым глубокую признательность за оценку нашего народа, а также заслуги перед страной. Внимание и заботу, постоянно оказываемые великим лидером о вынужденных переселенцах, мы видим и в Вашей деятельности. Примером этому является то, что оплата за мое обучение осуществляется за счет государства. Дорогой Президент и многоуважаемая Мехрибан ханым, благодаря Вашей успешной деятельности Азербайджан входит в ряд развитых стран. Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, повлияла и на нашу страну. Однако с первых же дней Вы предприняли превентивные меры. Именно эти меры послужили защите здоровья нашего народа. Вы всегда находитесь рядом с народом, и в эти трудные дни заботитесь о гражданах.

Господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за все это. Желаю Вам больших успехов в ответственной и почетной деятельности. Я горжусь Вами".

Тарана Тагиева из города Ширван: "Уважаемый господин Президент, в тот период, когда все человечество борется со страшной пандемией, Вы, опираясь на самые высокие ценности, оказали внимание и заботу о защите здоровья людей, что является еще одним показателем Ваших высоких нравственных качеств и духовного богатства. Ваша дальновидная политика, правильные решения, принятые в самые трудные моменты, избавили нашу страну и народ от тяжелых последствий пандемии. Мы свидетели того, что пандемия даже в самых развитых странах мира привела к многочисленным жертвам. Однако благодаря Вашей дальновидности, гибким и своевременно осуществляемым мерам, наша страна продемонстрировала всему миру самую успешную модель по борьбе с коронавирусом.

Конечно, это не может не радовать меня, как гражданина. Я горжусь Вами, господин Президент. Я благодарна Вам".

Эльджан Гулиев из Агстафинского района: "Уважаемый господин Президент, предпринимаемые Вами меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса в нашей стране заслуживают одобрения. Выделение Вами крупных средств для мер, связанных со снижением негативных последствий пандемии вируса на экономику страны, создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, принятие решения об оплате за счет государства учебы студентов, являющихся членами семей, относящихся к социально уязвимым слоям населения, подтверждают насколько серьезно Вы относитесь к этому вопросу.

Господин Президент, как студент Азербайджанского государственного аграрного университета, от себя и от имени моих родителей выражаю Вам признательность за поддержку, оказываемую в оплате моей учебы. Да хранит Вас Аллах для азербайджанского народа!".

Из Гейчайского района Шахин Алиев пишет: "Господин Президент, в период пандемии коронавируса, по Вашему поручению граждане Азербайджана были охвачены особым вниманием и заботой. В период пандемии более 600 тыс. гражданам была оказана материальная поддержка, а также продовольственная помощь со стороны ряда фондов и организаций. Как представитель азербайджанской молодежи и волонтер, с гордостью принял участие в доставке продовольственной помощи.

Господин Президент, согласно Вашему Распоряжению был создан Фонд поддержки коронавируса . То, что Вы и Первая леди Мехрибан Алиева пожертвовали свою годовую зарплату в этот фонд, стало еще одним показателем внимания и заботы об азербайджанском народе. Солидарность нашего народа вновь стала примером для всего мира.

Господин Президент, объявление Вами 2020 года в Азербайджане «Годом волонтеров» стало для нас большим стимулом. С 2013 года я с гордостью и достоинством несу звание волонтера Азербайджана. Мы - Ваши добровольные солдаты. Как молодой активист, выражаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой признательность и благодарность за внимание и заботу о нас».

Фарид Фахраддинли из Сураханского района: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, как молодой человек я очень рад тому, что Азербайджаном руководит такой дальновидный политический деятель, как Вы. Под Вашим руководством в нашей стране проводится большая работа и формируется молодое поколение с широким мировоззрением. Молодые азербайджанцы опираются на Вас.

Господин Президент, азербайджанский народ достойно справлялся со многими трудностями. Мы верим, что наши нынешние тревожные дни в скором времени станут историей, и под Вашим руководством жизнь в нашей стране вновь вернется в свое русло.

Уважаемый Президент, господин Верховный Главнокомандующий, от имени членов профсоюза работников Бакинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям выражаем Вам и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой нашу глубокую признательность за всю Вашу работу, неустанную деятельность во благо нашего народа. Мы уверены, что гуманные шаги, предпринятые Вами в борьбе с коронавирусом, дадут положительные результаты ».

Ингилаб Назаров из города Баку: «Уважаемый господин Президент, меры, принятые для минимизации воздействия на нашу страну коронавируса, охватившего мир, доказывают, что Вы являетесь Президентом каждого азербайджанца. В то время как инфекция COVID-19 привела к серьезным потерям в самых могущественных странах мира, ее неспособность нанести серьезный ущерб нашей стране еще раз показала, что благодаря Вашей дальновидности борьба с вирусом в нашей стране организована на очень высоком уровне. Защита здоровья населения была выдвинута на первый план. В то время, когда мир столкнулся с пандемией, а государства экономически слабеют, люди из всех слоев общества пользуются социальными пакетами, подготовленными по Вашему Распоряжению для дальнейшего улучшения благосостояния нашего населения.

Господин Президент, мы всегда поддерживали Вашу внутреннюю и внешнюю политику. Потому что Вы неустанно работаете для счастья и процветания азербайджанского народа, охраны его здоровья. Напряженная и неутомимая деятельность , осуществляемая Вами и Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой, служат тому, чтобы Азербайджан стал еще краше и сильнее, а наш народ жил счастливо. Мы склоняем головы перед Вашей работой. Мы уверены в том, что наш народ никогда не забудет Ваши старания. От себя лично и от имени моей семьи, благодарю Вас. Ваше служение народу является примером для нынешних и будущих поколений. Мы гордимся Вами. Мы сильнее вместе!»