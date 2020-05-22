Украина поблагодарила Азербайджан за поддержку в борьбе с COVID-19

Украина получила 23 тонны гуманитарного груза от Азербайджанской Республики.Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак на брифинге в пятницу, сообщает Trend со ссылкой на Укринформ.

«Вчера Украина получила гуманитарный груз от Азербайджана. Этот груз общим весом 23 тонны. Он, в частности, включает 100 000 масок защитных медицинских, 5 тысяч комбинезонов, костюмов индивидуальной защиты, а также бесконтактные термометры, санитайзеры и другое медицинское оборудование», - сказала Микичак.

Она отметила, что «гуманитарный груз из Азербайджана Украина получила в рамках договоренностей, в частности, телефонного разговора, который в марте состоялся между президентами наших стран и скрепляет дружбу Украины и Азербайджана».

«Мы с коллегами из Офиса президента, министерства иностранных дел, вместе с госпожой послом Республики Азербайджан, вчера получали этот груз и засвидетельствовали благодарность и уважение государству Азербайджан в поддержке украинского народа в победе над эпидемией», - добавила Микичак.

По состоянию на 22 мая в Украине лабораторно подтверждено 20 148 случаев COVID-19. За сутки - 442 новых случая.