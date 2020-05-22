Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере охраны окружающей среды (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в сфере охраны окружающей среды.
Согласно распоряжению, за заслуги в сфере охраны окружающей среды в Азербайджане награждаются нижеуказанные лица:
Орденом «Эмек» 3-й степени:
Байрамов Мугабил Тофиг оглу
Тагиева Умайра Рауф гызы
Медалью «Терегги»
Бабашова Зейнаб Салех гызы:
Джавадов Вагиф Магомед оглу
Джафаров Гурбан Гафар оглу
Джафаров Огтай Джафар оглу
Акперов Дуньямалы Фаррух оглу
Алиев Маис Абазер оглу
Ашрафов Рамик Юнис оглу
Гамидова Эльмира Иса гызы
Ибадов Эльданиз Исмаил оглу
Гафаров Рагим Гафар оглу
Гаралов Азиз Мамиш оглу
Мамедов Вагиф Ягуб оглу
Мамедова Садагет Зейнал гызы
Мустафаева Рая Гюльбала гызы
Рахманов Зафар Вагиф оглу
Садыгова Валентина Викторовна
Султан-заде Фируза Вахдат гызы.