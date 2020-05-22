Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к новым технологиям, инновациям

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к новым технологиям, инновациям.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время видеоконференции с генеральным исполнительным директором компании Signify (прежнее название Philips Lighting) Эриком Рондолатом, ее генеральным менеджером по СНГ Эриком Бенедетти и другими представителями руководства Signify.

"Я помню нашу встречу в Давосе. Как мне сообщили, с того времени мы добились хорошего прогресса. Несмотря на то, что ситуация, связанная с коронавирусом, несколько помешала нашим планам, тем не менее, как мне сообщили, все, что мы обсуждали и согласовали, сегодня находится на стадии реализации", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Касаясь вопроса установки в Баку LED ламп, благодаря которым будет сэкономлен большой объем энергии, глава государства отметил, что рад, что все идет по графику.

"Как мне сообщили, после встречи в Давосе ваша команда приезжала к нам в марте. Как отметили и вы, до конца сентября уже будет реализован первый этап, включающий тысячи новых ламп уличного освещения в Баку. Это охватит в первую очередь территории с неудовлетворительным состоянием освещения улиц. В то же время, как вы отметили, мы сэкономим большое количество энергии, что принесет людям пользу. Как мы обсуждали, после этого первого проекта у нас большие планы по расширению совместной деятельности, охвату Баку и других городов. На первоначальном этапе, возможно, будут охвачены крупные города. Мы говорили об уличном освещении города Сумгайыт. Как мне известно, идет процесс оценки. Таким образом, надеюсь, что у нас будет долгосрочное сотрудничество в этой области", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Говоря об установлении компанией Signify систем освещения для обеспечения безопасности дорожного движения в Баку, глава государства подчеркнул, что ему известно, что компания уже реализовала в Азербайджане несколько проектов вместе с государственным и частным сектором.

"Однако обсуждаемый нами в Давосе и ныне реализуемый совместно проект, конечно, является самым крупномасштабным проектом. Как мы обсуждали и ранее, он имеет большой потенциал для будущего, так как это – первый опыт. Уверен, что это будет очень успешный опыт, в дальнейшем муниципальные органы, органы городского управления получат пользу от этого. Было отмечено, что мы сэкономим большой объем энергии, добытого в недрах топлива для других целей, экспорта и улучшим жизнь города", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Касаясь вопроса принимаемых в Азербайджане серьезных мер по борьбе с пандемией, глава государства сказал, что вирус повлиял на все страны.

"Понятно, что он не исчезнет, нам придется жить с вирусом. Поэтому считаю, что эти меры предосторожности, конечно, надолго вошли в нашу жизнь. По этой причине мы нуждаемся в современных превентивных средствах, отвечающих самым сложным технологическим требованиям. Мы делаем все возможное для защиты наших граждан. С самого начала мы приняли очень важные превентивные меры, что позволило нам защитить наших граждан и найти путь для выхода из этой ситуации с минимальными потерями. Наши усилия были оценены и Всемирной организацией здравоохранения, которая назвала Азербайджан примером в борьбе с коронавирусом. Конечно, я полностью поддерживаю вашу инициативу технологий для оказания помощи в самозащите человечества", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Во время видеоконференции был также затронут вопрос сотрудничества в области значительного повышения урожайности в сельском хозяйстве, в том числе в сфере животноводства, птицеводства и земледелия, производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сокращения потребления воды, применения современных технологий в области сельского хозяйства и подготовки молодых кадров.

Глава государства отметил, что благодаря проводимым в этой области реформам, все больше молодых людей желают стать специалистами сельского хозяйства, и в Аграрном университете растет число молодежи, избравшей эту профессию.

"Мы применяем новую систему электронного сельского хозяйства. Это во многом помогает нам повысить эффективность важной сферы нашей жизни и экономики, потому что, можно сказать, 50 процентов нашего населения проживает в сельской местности. Поэтому уверен, что это станет очень важным новым проектом, который мы можем совместно реализовать. В целом, Азербайджан готов к новым технологиям, инновациям. Мы уже создали для этого значительный человеческий капитал, и наши технологии, связанные с государственными, социальными услугами, сегодня используются рядом других стран. Поэтому мы абсолютно открыты для новых технологий, так как они приводят к новым масштабам, динамизму, прогрессу, рабочим местам и благосостоянию", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает личные отношения с генеральным исполнительным директором компании Signify, которые нацелены на результат.

"Считаю, что ваши современные технологии, направленные на улучшение жизни людей, усиление экономики, экономию ресурсов и получение более высокого результата в сельском хозяйстве, составляют хорошее единство с желанием нашей страны стать одним из лидеров в применении данных технологий. Мне известно, что ваша компания является одной из ведущих в мире в этой области. Поэтому чем больше новых технологий вы изобретете, тем больше возможностей появится для нашего сотрудничества. Благодарю вас за это. Надеюсь в скором времени лично встретиться с вами", - добавил Президент Ильхам Алиев.