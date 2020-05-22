По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) (версия 2)

Политика 22 мая 2020 23:04 (UTC+04:00)
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:21)

БАКУ /Trend/ - 22 мая по инициативе компании Signify (прежнее название Philips Lighting) состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и генеральным исполнительным директором компании Эриком Рондолатом, ее генеральным менеджером по СНГ Эриком Бенедетти и другими представителями руководства Signify.

Эта компания, созданная в 1891 году, функционирует в 74 странах мира, оказывает услуги и осуществляет продажу продукции в 140 странах. Signify, занимающая первое место в мире в области осветительного оборудования, систем и услуг, является одной из 10 "зеленых" компаний.

Президент Ильхам Алиев: Доброе утро.

Генеральный исполнительный директор Эрик Рондолат: Доброе утро.

Президент Ильхам Алиев: Очень рад вас видеть.

Эрик Рондолат: Благодарю за то, что уделили время. Я тоже очень рад Вас видеть.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Я помню нашу встречу в Давосе. Как мне сообщили, с того времени мы добились хорошего прогресса. Несмотря на то, что ситуация, связанная с коронавирусом, несколько помешала нашим планам, тем не менее, как мне сообщили, все, что мы обсуждали и согласовали, сегодня находится на стадии реализации.

Эрик Рондолат: Да, совершенно верно. Мы очень рады, что в Баку будут установлены 33 тысячи LED ламп, благодаря которым будет сэкономлен большой объем энергии. Показатель экономии составляет как минимум 50 процентов. Этот проект продолжается. Мы также очень рады тому, что Вы полностью поддерживаете нас. Мы приступили к этой работе созданием коммуникаций. Это делается для того, чтобы на последующем этапе можно было создать связь между установленными лампами.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Рад, что, как я уже отметил, все идет по графику. Как мне сообщили, после встречи в Давосе ваша команда приезжала к нам в марте. Как отметили и вы, до конца сентября уже будет реализован первый этап, включающий тысячи новых ламп уличного освещения в Баку. Это охватит в первую очередь территории с неудовлетворительным состоянием освещения улиц. В то же время, как вы отметили, мы сэкономим большое количество энергии, что принесет людям пользу. Как мы обсуждали, после этого первого проекта у нас большие планы по расширению совместной деятельности, охвату Баку и других городов. На первоначальном этапе, возможно, будут охвачены крупные города. Мы говорили об уличном освещении города Сумгайыт. Как мне известно, идет процесс оценки. Таким образом, надеюсь, что у нас будет долгосрочное сотрудничество в этой области.

Эрик Рондолат: Да, нам тоже хотелось бы четко выполнить эту работу. Из-за COVID-19 у нас может быть определенная задержка в выполнении работ. Однако считаю, что все мы настроены на их завершение.

Эрик Рондолат отметил роль установления систем освещения в обеспечении безопасности дорожного движения в городе. Он выразил надежду на то, что по окончании пандемии представляемая им компания успешно продолжит сотрудничество с Азербайджаном.

Эрик Рондолат: Мы очень рады, что сможем применить в Баку самые последние новшества в освещении.

Президент Ильхам Алиев: Да, благодарю. Мне известно, что ваша компания уже реализовала в Азербайджане несколько проектов вместе с государственным и частным сектором. Однако обсуждаемый нами в Давосе и ныне реализуемый совместно проект, конечно, является самым крупномасштабным проектом. Как мы обсуждали и ранее, он имеет большой потенциал для будущего, так как это – первый опыт. Уверен, что это будет очень успешный опыт, в дальнейшем муниципальные органы, органы городского управления получат пользу от этого. Было отмечено, что мы сэкономим большой объем энергии, добытого в недрах топлива для других целей, экспорта и улучшим жизнь города.

Эрик Рондолат: Как я уже отметил, на последующем этапе мы обеспечим коммуникации, благодаря которым появятся дополнительные возможности. Таким образом, освещение города Баку станет компонентом "Умного города". Еще раз благодарю за оказанную поддержку.

Помощник Президента Натиг Амиров рассказал о сотрудничестве с компанией Signify и перспективных проектах.

Натиг Амиров: Господин Президент, прежде всего хочу выразить Вам признательность за то, что, несмотря на напряженный график работы, Вы организовали эту встречу и предоставили нам возможность для обсуждения с компанией Signify всех вопросов, связанных с данным проектом. На самом деле работы по проекту освещения "Баку – Умный город" идут хорошо, и уже многое сделано. Они завершили наш договор. С июля начнется процесс импорта в нашу страну всех ламп, который завершится в конце сентября-начале октября.

Эрик Рандолат: Господин Президент, отмечу еще один вопрос. В настоящее время весь мир охвачен кризисом. Нам известно, что Вы принимаете в Азербайджанской Республике очень серьезные меры для того, чтобы остановить пандемию.

Генеральный исполнительный директор компании Signify сказал, что ведется работа над современными технологиями в области борьбы с вирусом COVID-19, и подчеркнул, что готов к сотрудничеству с нашей страной в этой сфере.

Президент Ильхам Алиев: Вирус повлиял на все страны. Понятно, что он не исчезнет, нам придется жить с вирусом. Поэтому считаю, что эти меры предосторожности, конечно, надолго вошли в нашу жизнь. По этой причине мы нуждаемся в современных превентивных средствах, отвечающих самым сложным технологическим требованиям. Мы делаем все возможное для защиты наших граждан. С самого начала мы приняли очень важные превентивные меры, что позволило нам защитить наших граждан и найти путь для выхода из этой ситуации с минимальными потерями. Наши усилия были оценены и Всемирной организацией здравоохранения, которая назвала Азербайджан примером в борьбе с коронавирусом. Конечно, я полностью поддерживаю вашу инициативу технологий для оказания помощи в самозащите человечества.

Генеральный менеджер компании по СНГ Эрик Бенедетти коснулся работы, проводимой в связи с соответствующим освещением различных частей Баку, в том числе центральной исторической части города.

Менеджер по продажам компании по странам Кавказа и Центральной Азии Андрей Захаркив рассказал о проекте "Умный город", который будет реализован в Баку, и отметил готовность работ для реализации пилотного проекта.

Эрик Рандолат коснулся вопросов сотрудничества в области значительного повышения урожайности в сельском хозяйстве, в том числе в сфере животноводства, птицеводства и земледелия, производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сокращения потребления воды, выразил готовность поделиться опытом с нашей страной в этих направлениях. В ходе беседы также обсуждались вопросы применения современных технологий в области сельского хозяйства и подготовки молодых кадров.

Президент Ильхам Алиев: Благодаря проводимым в этой области реформам мы видим, что все больше молодых людей желают стать специалистами сельского хозяйства, и в Аграрном университете растет число молодежи, избравшей эту профессию. Мы применяем новую систему электронного сельского хозяйства. Это во многом помогает нам повысить эффективность важной сферы нашей жизни и экономики, потому что, можно сказать, 50 процентов нашего населения проживает в сельской местности. Поэтому уверен, что это станет очень важным новым проектом, который мы можем совместно реализовать. В целом, Азербайджан готов к новым технологиям, инновациям. Мы уже создали для этого значительный человеческий капитал, и наши технологии, связанные с государственными, социальными услугами, сегодня используются рядом других стран. Поэтому мы абсолютно открыты для новых технологий, так как они приводят к новым масштабам, динамизму, прогрессу, рабочим местам и благосостоянию.

Эрик Рандолат: Благодарю, господин Президент. Знаю, что Вы очень заняты. Я глубоко признателен за то, что Вы нынешним утром уделили нам время, и за то, что после нашей последней встречи в Давосе работа идет чрезвычайно быстрыми темпами. Вы можете положиться на нашу компанию и лично на меня. Мы готовы поддержать все запланированные нами совместные проекты. Очень рад, что Вы придаете значение развитию технологий в Вашей стране, так как зачастую некоторые страны не знают о том, что технологии являются средством развития страны, или не придают этому значения. Вы же в Азербайджане демонстрируете, что эти технологии являются очень прогрессивными. Не хотим отнимать у Вас много времени. Очень рад возможности побеседовать с Вами и желаю Азербайджанской Республике прогресса. Знаю, что 28 мая отмечается День Республики. Я родился в стране, где отмечается месяц Рамазан, и знаю, что сегодня - один из последних дней месяца Рамазан. Поздравляю Вас и по этому случаю и еще раз выражаю глубокую признательность.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Я очень признателен. Я высоко оцениваю наши личные отношения, они нацелены на результат. Считаю, что ваши современные технологии, направленные на улучшение жизни людей, усиление экономики, экономию ресурсов и получение более высокого результата в сельском хозяйстве, составляют хорошее единство с желанием нашей страны стать одним из лидеров в применении данных технологий. Мне известно, что ваша компания является одной из ведущих в мире в этой области. Поэтому чем больше новых технологий вы изобретете, тем больше возможностей появится для нашего сотрудничества. Благодарю вас за это. Надеюсь в скором времени лично встретиться с вами.

Эрик Рондолат: Я тоже, господин Президент.

По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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