Рашад Махмудов: Судя по статистике последних дней «вторая волна» пандемии вполне вероятна

Политика 25 мая 2020 11:20 (UTC+04:00)
Рашад Махмудов: Судя по статистике последних дней «вторая волна» пандемии вполне вероятна

БАКУ /Trend/ - Судя по статистике последних дней «вторая волна» пандемии вполне вероятна. Об этом сказал Trend зампредседателя комитета Милли Меджлиса (парламента) по здравоохранению Рашад Махмудов.

Он заявил, что в Азербайджане может быть вторая волна коронавируса и считает, что мы должны быть к ней готовы.

"Как я отметил, в благодаря в высшей степени напряженному труду нашего правительства, государственных учреждений и врачей случаи заражения и масштабы распространения вируса максимально сокращены. Однако, еще раз советую нашим гражданам, чтобы они не расслаблялись, строго соблюдали санитарно-гигиенические правила, действовали в рамках карантинного режима и не доверяли слухам. В эти трудные дни наше независимое государство со своими гражданами. Но и наш гражданин также должен быть со своим государством", - сказал Махмудов.

Депутат отметил, что постепенное ослабление карантинного режима, снятие большей части ограничений не означает, что наша жизнь вернулась в нормальное русло. Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире и мнения международных экспертов в этой области, мы не должны расслабляться.

"К сожалению, несмотря на все превентивные меры нашего государства и правительства, в стране люди все еще заражаются этим опасным вирусом. Это правда, что благодаря усилиям наших героических врачей уровень смертности в нашей стране намного ниже, чем в других странах, а число тех, кто вылечился - выше. Однако угроза полностью не исчезла, и наше население должно это сознавать. Ходят слухи, вроде «коронавируса нет!», «коронавирус - уловка!» или «вирус необходим некоторым государствам-гегемонам для оправдания репрессивных мер против населения!». В социальных сетях мы сталкиваемся с нездоровыми идеями и даже с агрессивными обвинениями такого рода. На Западе таких называют "коронидиотами" и против них принимаются строгие меры в рамках законодательства.

Отмечу, что следовать правилам и методическим указаниям по защите от вирусов - это наш долг. Пусть никто не думает, что с ним ничего не случится. Я неоднократно заявлял в прессе и на телевидении, что вирус очень страшный, им может заразиться любой. Наше здоровье, жизнь важны для окружающих, семьи, детей, граждан и государства. Поэтому каждый должен серьезно осознавать свою ответственность и следовать указаниям Оперативного штаба. В общественных местах, общественном транспорте нужно соблюдать дистанцию и носить маски", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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