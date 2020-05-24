Президент Ильхам Алиев поздравил короля Иордании

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну.

"Ваше величество.

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые добрые пожелания и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в деятельности, дружественному народу Иордании - постоянного благополучия", - говорится в поздравительном письме главы государства.