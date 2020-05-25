Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шамахинский район (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 25 мая прибыли в Шамахинский район.
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