Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика 25 мая 2020 19:02 (UTC+04:00)
Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенкo поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Искренне рад успеху Азербайджана на пути качественных преобразований всех сторон жизни общества. Впечатляющие достижения, которые демонстрирует страна в экономической, социальной и других областях развития, получили международное признание и способствовали упрочению позиций Вашего государства на мировой арене.

Отрадно отметить высокий уровень доверия и взаимопонимания, которые стали основой белорусско-азербайджанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства, дружбы и союзничества.

Убежден, что Ваш весомый вклад в укрепление плодотворных долгосрочных связей между Беларусью и Азербайджаном будет способствовать реализации потенциала двустороннего сотрудничества на благо жителей наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, жизненной энергии, новых успехов и достижений, азербайджанскому народу – мира и процветания".

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