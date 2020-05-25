Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с транспортными средствами и спецтехникой, выделенными Шамахинскому району (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с транспортными средствами и специальной техникой, выделенными для Шамахинского района.

Как сообщает Trend, в целях улучшения качества обслуживания в ряде отраслей, в том числе в области городского хозяйства, коммунальных, выездных медицинских услуг, в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева Шамахинскому району выделено большое количество транспортных средств и специальной техники.

Эти транспортные средства и техника были представлены главе государства Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой во время их поездки в Шамаху. Было отмечено, что при выборе техники и транспортных средств учитывались туристический потенциал района, его расположенность в сейсмической зоне и географический ландшафт. Для организации пассажироперевозок на надлежащем уровне району выделены 10 пассажирских автобусов. В коммунальном хозяйстве района отныне будут использоваться современные технические средства для перевозки бытовых отходов, уборки и мытья улиц, снегоочистители и пр. Материальная база сферы здравоохранения Шамахи будет пополнена 3 автомобилями скорой медицинской помощи и реанимобилем. Кроме того, для использования в проводимых в районе восстановительных и строительных работах, благоустройстве выделено большое количество многотоннажных и малотоннажных грузовиков, многотоннажных бульдозеров, многофункциональных экскаваторов и другие технические средства. Эта инициатива является еще одним наглядным проявлением проводимой главой государства социально-экономической политики, направленной на дальнейшую модернизацию регионов, создание комфортных условий жизни в городах, поселках и селах.

Поручив подготовить предложения по организации оснащения такой же техникой и транспортными средствами и других городов страны, Президент Ильхам Алиев сказал:

- С сегодняшнего дня автобусы должны выйти на линии. Затем – машины скорой медицинской помощи. На нынешнем этапе работ по оснащению Шамахинского района достаточно. Были выделены средства как из резервного фонда Президента, так и из государственного бюджета. Нам в принципе необходимо добиться высокого уровня технического оснащения во всех наших городах. В этом смысле Шамаха – первый город. Я уже говорил, что в других городах, во многих местах городской транспорт находится в ужасном состоянии. Нехватка коммунальной техники создает проблемы. Подготовьте предложения, чтобы обеспечить оснащение современной техникой всех наших городов – как пассажирским транспортом, коммунальной техникой, так и автомобилями скорой медицинской помощи. В Баку этот вопрос решен. Хотя и в Баку еще есть старые автобусы, они тоже постепенно заменяются новыми. Во многие города была обеспечена отправка машин скорой медицинской помощи. Но время идет, срок их эксплуатации истекает, они выходят из строя, терпят аварии. Сегодня на примере Шамахинского района мы в принципе видим, сколько техники необходимо с учетом численности населения. Поэтому сколько техники нужно и другим районам - мы должны решить это комплексно, постепенно.

Помощник Президента Анар Алакбаров: Хорошо, господин Президент, все ясно.

Президент Ильхам Алиев: Я дал указание принять меры, связанные и с ремонтом автомобильных дорог в городе Шамаха. Многие сельские дороги заасфальтированы, асфальтовые дороги проложены даже в отдаленные села. Но городские дороги находятся не в очень хорошем состоянии. Поэтому необходимо принять дополнительные меры как для продолжения прокладки сельских дорог, так и для модернизации дорожной инфраструктуры города Шамаха. В плохом состоянии находятся и остановки. Новая техника послужит модернизации всей городской инфраструктуры. Главное – это здоровье и безопасность людей. Эти современные машины скорой медицинской помощи нужны повсюду, причем они произведены ведущими компаниями. Конечно, новые автобусы принесут удобство. Это также очень важно с точки зрения безопасности.

Анар Алакбаров: Благодарим Вас, господин Президент.