Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в строящихся многоквартирных зданиях в Шамахе (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в 51-квартирном здании, построенном в Шамахе для улучшения жилищно-бытовых условий граждан, проживающих в зданиях с истекшим сроком эксплуатации.

Как сообщает Trend, в здании, построенном по Распоряжению Президента Ильхама Алиева для улучшения жилищно-бытовых условий граждан, проживающих в зданиях с истекшим сроком эксплуатации, созданы все условия для удобства жильцов.

Отметим, что осуществляемые сегодня в стране социальные реформы прежде всего отражаются на уровне жизни людей. Государство стремится к решению социальных проблем в первую очередь малообеспеченных и требующих особого внимания слоев, подходя к этому вопросу комплексно. В центре внимания находится улучшение условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев. В новых поселках и современных жилых комплексах, возведенных для людей данной категории в различных местах страны, уже проживает более 300 тысяч человек. В число приоритетов социальной политики государства входит также обеспечение жильем семей шехидов и ветеранов войны. Государство также с особой заботой подходит к решению проблем граждан, пострадавших от стихийных бедствий. В результате землетрясения, произошедшего в Шамахе в феврале прошлого года, многие дома оказались в аварийном состоянии. Глава государства, немедленно прибывший на место происшествия, дал соответствующие поручения и подписал распоряжения о принятии безотлагательных мер по ликвидации последствий стихийного бедствия. Как результат, на сегодняшний день построено и восстановлено много домов и многоэтажных зданий.

Затем глава государства и первая леди ознакомились с квартирами в зданиях на 110 квартир, построенных для пострадавших от землетрясения. После произошедшего в прошлом году землетрясения в районе было построено 205 домов, 1219 домов восстановлены, а 1125 – отремонтированы. Завершилось строительство домов в общей сложности на 174 квартиры, в том числе 4-этажного здания на 44 квартиры, 5-этажного здания на 20 квартир и 5-этажного здания на 110 квартир. Продолжаются строительство нового корпуса для городской полной средней школы номер 2 на 1560 ученических мест и капитальный ремонт другого ее корпуса.

Фонд Гейдара Алиева вносит важный вклад во всю эту работу. На сегодняшний день Фонд построил 35 индивидуальных домов, провел восстановительные работы в 12 домах, возведены новые здания для 4 яслей-детских садов на 290 мест и Меликчобанлинской сельской полной средней школы на 360 ученических мест, продолжается строительство Джарханской сельской полной средней школы на 408 ученических мест.