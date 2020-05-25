Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в святилище Пир Омар Султан в Шамахе (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в святилище Пир Омара Султана в Шамахе.

Как сообщает Trend, по инициативе Фонда Гейдара Алиева территорию планируется превратить в археопарк, проведя здесь реставрационно-консервационные работы.

Было отмечено, что проводятся исследования для установления того, относится ли святилище Пир Омара Султана к основателю хелветистской суфийской школы Абу Сираджеддину Омару Авахили. Археологи считают, что эта территория является первым ханегяхом, связанным с хелветизмом, в Азербайджане и мире. В ходе проводимых на площади 133 квадратных метра археологических исследований были обнаружены остатки гробницы, относящейся к середине XIV века, и артефакты, подтверждающие, что они принадлежат именно основателю учения хелветизма Пир Омару Авахили. Гробница построена с использованием скальных и речных камней. Верхняя часть гробницы – вход, сделанный в форме арки, находится на южной стороне. В гробнице были обнаружены две могильные камеры, края которых облицованы однослойным обожженным кирпичом, образцы глазурованной и неглазурованной керамики, монеты, относящиеся к различным историческим периодам. Вокруг святилища похоронено много людей. Надгробные плиты на исследованных двух могилах в восточной части гробницы могут считаться очень важным историческим источником, подтверждающим, что святилище Пир Омара относится именно к основателю суфийского учения хелветизма Пир Омару Авахили.

Для постоянного и эффективного проведения исследований, защиты святилища от естественных и антропогенных воздействий верхняя часть памятника покрыта с использованием легких конструкций.