Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Король Саудовской Аравии, Служитель Двух Благородных Святынь Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

"Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и Правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики – устойчивого развития и процветания", - говорится в послании.