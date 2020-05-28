В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, желаю Вашей стране мира и прогресса.

С удовлетворением отмечаю создание прекрасного сотрудничества между Латвией и Азербайджаном во многих важных сферах. За минувшие годы наша дружба принесла эффективные результаты в политической, экономической, культурной сферах, а также отношениях между народами.

Нынешние вызовы, порожденные пандемией, повлияли на нашу повседневную жизнь и работу. Несмотря на это, я уверен, что успешное сотрудничество между нашими странами позволит нам выйти из этого кризиса более сильными.

Выражаю глубокую уверенность в том, что наше прекрасное сотрудничество в духе взаимопонимания и доверия и впредь продолжится в соответствии с интересами наших народов.

Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья, а азербайджанскому народу - благополучия.

Прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

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Король Камбоджи Нородом Сиамони поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Господин Президент.

Хочу передать искренние поздравления Вам и Вашему народу по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, а гражданам Вашей страны - благополучия.

Уверен, что теплые отношения между нашими странами укрепятся и продолжатся во имя интересов наших народов", - говорится в поздравлении.

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Король Бельгии Филипп поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником Вашей страны - Днём Республики.

В эти трудные в связи с пандемией дни желаю Вам и Вашему народу благополучия и благосостояния", - говорится в поздравлении.

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Президент Республики Албания Илир Мета поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

Позвольте от себя лично и от имени народа Албании передать Вам и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Пользуясь возможностью, выражаю глубочайшее почтение грандиозным дружественным отношениям между нашими странами и народами, и признательность за Вашу поддержку в их углублении и укреплении.

Наше тесное сотрудничество, в особенности значительное продвижение в реализации проекта TAP, открыло широкие перспективы для новых проектов сотрудничества между нашими странами.

Заверяю Вас в том, что я решительно настроен на ещё большее укрепление отношений между нашими странами во всех сферах.

В то время, когда весь мир, в том числе наши страны столкнулись лицом к лицу с пандемией COVID-19, желаю, чтобы мы общими усилиями, мудро преодолели эту ситуацию, поскорее вернулись к повседневной нормальной жизни, вместе вступили в лучшее будущее.

Ещё раз выражаю желание в скором времени видеть Вас в Албании в подходящее для Вас время.

Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья, азербайджанскому народу – благополучия.

Ещё раз прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.