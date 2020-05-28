Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2)

Политика 28 мая 2020 14:13 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11.12)

БАКУ /Trend/ - 28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по случаю национального праздника – Дня Республики - посетил памятник, возведенный в Баку, на улице Истиглалийят в честь Азербайджанской Демократической Республики.

Глава государства возложил к памятнику цветы.

Образование сто два года назад – 28 мая 1918 года - Азербайджанской Демократической Республики вошло в жизнь нашей страны как большое историческое событие. За всего лишь 23-месячную деятельность Азербайджанская Демократическая Республика, поставившая цель создать независимую, свободную, демократическую республику, вернула народу чувство национального достоинства, показала, что он способен стать хозяином своей судьбы. Как видно из принятой 28 мая 1918 года Декларации о независимости, эта величественная дата еще более укрепила чувство независимости в нашем народе.

Новосозданная Азербайджанская Демократическая Республика с честью выполнила взятую на себя сложную историческую задачу. Были образованы первые Парламент и Правительство Азербайджана, сформирован государственный аппарат, определены границы страны, созданы флаг, гимн и герб, родной язык объявлен государственным языком, приняты серьезные меры в области строительства армии, особое внимание уделялось развитию просвещения и культуры. Был учрежден первый университет Азербайджана, национализировано образование, проделана работа, представлявшая исключительное значение с точки зрения истории общественной мысли, подготовившая почву для культурного прогресса народа в последующие годы.

Азербайджанская Демократическая Республика, с первых дней существования опиравшаяся на принципы народовластия и равенства людей, предоставив всем гражданам одинаковые права, устранила расовое, национальное, религиозное, классовое неравенство. Благодаря деятельности признанной мировым сообществом Демократической Республики наша страна стала субъектом международного права, в результате чего Азербайджан не был стерт с политической карты мира как государство после оккупации большевиками в апреле 1920 года.

Азербайджан, который в конце ХХ века вновь обрел независимость, смог сохранить свой суверенитет. Вернувшись к власти, общенациональный лидер Гейдар Алиев принял решительные меры по защите азербайджанской государственности, утвердил в стране устойчивую общественно-политическую стабильность. Таким образом, было построено и вступило на путь динамичного развития современное независимое Азербайджанское государство, являющееся гениальным произведением Гейдара Алиева.

Великий лидер неоднократно отмечал, что если мы сегодня строим, поднимаем демократическое Азербайджанское государство, то должны быть обязаны этим Демократической Республике. Гейдар Алиев, особо ценивший место и роль Азербайджанской Демократической Республике в нашей истории, говорил: «День образования первой Демократической Республики дорог для нас, поэтому мы объявили его Днем государственной независимости Азербайджана – Днем Республики, это – наш национальный праздник».

Эта политика общенационального лидера успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Распоряжением главы государства 2018 год в нашей стране был объявлен «Годом Азербайджанской Демократической Республики», был торжественно отмечен 100-летний юбилей АДР. Наш народ и в этом году отмечает дату образования Азербайджанской Демократической Республики 28 Мая – День Республики - как национальный праздник.

Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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