Премьер-министр Пакистана выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан в четверг отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

"Ваше превосходительство,

Хочу выразить этим письмом признательность за принятое Азербайджаном решение о выделении Пакистану гуманитарной помощи на сумму один миллион долларов США для активизации наших усилий в борьбе со смертоносной пандемией COVID-19.

В такое сложное время столь продуманный жест служит проявлением наших тесных и братских отношений. Пакистанский народ никогда не забудет эту доброту азербайджанских братьев.

Разрешите также поздравить Вас с успешно проведенным недавно Саммитом Контактной группы Движения неприсоединения, посвященным борьбе с глобальной угрозой COVID-19. Это была своевременная инициатива. Для принятия эффективных глобальных ответных мер нам необходимо быть вместе, осуществлять совместную стратегию, основанную на скоординированном и едином механизме исполнения.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам и азербайджанскому народу признательность за демонстрацию такой солидарности в священный месяц Рамазан, молюсь за здоровье, счастье и благополучие Вашего превосходительства.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в благодарственном письме.