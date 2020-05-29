Президент Ильхам Алиев: У меня на глазах армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке смирно, приветствовали его

Политика 29 мая 2020 02:32 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: У меня на глазах армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке смирно, приветствовали его

БАКУ /Trend/ - У меня на глазах армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке смирно, приветствовали его.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами после открытия жилого комплекса "Гобу Парк-3" в Гарадагском районе.

"Я неоднократно заявлял и еще раз хочу сказать: нагорно-карабахский вопрос может найти решение только в рамках территориальной целостности нашей страны. Еще раз заявляю: Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Но все же, занимаясь этим вопросом, я всякий раз возвращаюсь в прошлое, в историю, и задаю вопрос: Почему наши земли оказались под оккупацией? Как случилось, что мы не смогли защитить эти земли? Как случилось, что армяне за счет внешней поддержки оккупировали земли, изгнали людей из родных очагов? Я знаю ответ на эти вопросы, знает и азербайджанский народ. Тем не менее, всегда думаю, что если бы в то время во главе Азербайджана был Гейдар Алиев, то враг не смог бы оккупировать ни пяди нашей земли. Потому что при нем власть Азербайджана обладала такой твердой волей в Нагорном Карабахе, что ни один армянин не мог издать и звука. Правда, они писали в Москву, в Политбюро доносы, будто их там мучают или же дискриминируют. Все это была ложь, потому что есть экономические показатели, и они говорят о том, что люди в Нагорном Карабахе жили не хуже тех, кто проживал на других землях, в районах Азербайджана", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что однако решительность, воля, смелость Гейдара Алиева не позволяли, чтобы там произошло хоть какое-то событие.

"До этого – в 1960-х годах происшествия были. Однако после того, как Гейдар Алиев стал руководить Азербайджаном, и до того, как он уехал из Баку в Москву, никаких происшествий не было. Я лично вместе с отцом был в Нагорном Карабахе, Ханкенди, Шуше. Я видел эту атмосферу в начале 1980-х годов: и зимой – есть известные фото, видео, - и весной. Там – ни в Ханкенди, ни в других местах никаких проблем не было. У меня на глазах армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке смирно, приветствовали его. Там был проведен день поэзии на азербайджанском языке", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что армянские, азербайджанские поэты читали стихи на азербайджанском языке.

"Решительность, воля, смелость, мудрость Гейдара Алиева не позволяли ни одному армянину поднять голову. Находясь в Шуше и видя историю этого древнего азербайджанского города, мы еще раз осознавали, какое у нас великое историческое наследие. Помню, великий лидер дал указание о домах-музеях, Доме-музее Узеира Гаджибейли и пр., чтобы азербайджанская культура жила там вечно. Когда Гейдар Алиев работал в Москве, армяне и местные предатели здесь писали доносы и анонимные письма. Понятно, что фактор Гейдара Алиева не позволял армянам поднять голову. Здешние предатели, изменники, враги азербайджанского народа писали доносы. Нынешние тоже пишут. В то время писали в Политбюро. А эти пишут доносы на нас в западные страны", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, нынешние национальные изменники, названная им группой преступных элементов не отличается от тех, кто тогда писал доносы.

"И те искали себе покровителей в других странах, и эти. Основная цель и тех, и этих – власть любой ценой. Именно поэтому земли оказались под оккупацией. Посмотрите, что произошло в течение неполных двух недель после того, как Гейдар Алиев ушел с высоких должностей в Политбюро, Совете Министров Советского Союза. Один из армянских националистов выступил со статьей, в которой писал, что Нагорный Карабах должен быть передан Армении. И где? Во французской газете. Армянская диаспора уже включилась в эту работу. Люди, стоявшие во главе Советского Союза, также отличались проармянской позицией, мы хорошо знаем это. И уже началось движение. Что предприняли в то время азербайджанские власти? Шел ноябрь 1987 года. Прошло всего две недели, как Гейдар Алиев ушел с должности. Что сделали здешние? Ничего. Проявили полное равнодушие. Словно, родились не на этой земле. Остались безучастными, не отреагировали. Они не смогли удержать ситуацию под контролем, в результате через некоторое время была совершена провокация. Взгляните на данную историю с этой точки зрения. Прошло всего 3-4 месяца, в феврале 1988 года была совершена сумгайытская провокация. В чем она заключалась? Армянские бандиты, создав там группу, убили нескольких армян и приписали это азербайджанскому народу. Это тоже исторические факты", - напомнил Президент Ильхам Алиев. .

Глава государства подчеркнул, что расследование проводил не Азербайджан.

"Его проводила прибывшая из Москвы следственная группа. Выяснилось, что главарем этой банды был армянин. Это заявили ему в лицо свидетели, в отношении которых он совершил насилие, есть кадры. Родственники, близкие убитых им людей сказали, что именно он их убивал. Посмотрите, что произошло потом? Этого человека арестовали, приговорили. Спустя год его отправляют для отбывания наказания в Армению. И что сделали в Армении? Выпустили его. Ну, хорошо, этот человек убил армян, это подтверждено, есть материалы следствия. Почему вы его отпустили? Значит, это была заранее спланированная провокация. Ее совершили армяне, а потом свалили на азербайджанский народ. Это дало им возможность поднять нагорно-карабахский вопрос. Такова история. Что же предприняли власти Азербайджана? Ничего. Человек, возглавлявший в то время Азербайджан, не знал как целовать пятки московским чиновникам. Это – национальный позор", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что не прошло и нескольких месяцев после распада Советского Союза, как был учинен Ходжалинский геноцид.

"Власти Азербайджана не смогли защитить своих граждан. Против нашего народа было совершено кровавое преступление, геноцид. Спустя несколько месяцев – в мае 1992 года были оккупированы Шуша и Лачин. Кто виноват? Народный фронт Азербайджана. Это – главный виновник. Конечно, виновата и тогдашняя власть, потому что она не смогла защитить наши города. Однако Народный фронт Азербайджана совершил предательство, чтобы прийти к власти. Люди, якобы организовавшие оборону Шуши, совершили предательство, сбежали и скрылись. Шуша – неприступная крепость. Захватить ее невозможно. Ее можно годами оборонять с небольшим контингентом. Однако они совершили предательство, чтобы свалить власть, прийти к власти. Так и случилось. Затем продали и Лачин. Пришли к власти. Их основной целью было прийти к власти и все разграбить", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что преступные деяния Народного фронта Азербайджана на этом не заканчиваются.

"Вслед за этим в результате их нерадивой деятельности был оккупирован Кяльбаджар. Они не смогли правильно построить оборону. Да и кто строил бы оборону? Кто занимался обороной? Безграмотные люди и предатели, не имевшие представления о военном деле. Кто находился во главе государства. Пустослов, не пользовавшийся никаким уважением в народе. Кто вверг наш народ в эту беду? Они. Если бы в то время был Гейдар Алиев, разве он позволил бы, чтобы возникла такая ситуация? Поэтому мы должны знать это. Что они сделали после того, как отдали Кяльбаджар? Вместо того, чтобы исправить ситуацию, развернули борьбу против собственной армии. Здесь захватывались земли, а они бомбили Гянджу. После оккупации Кяльбаджарского, Лачинского, Шушинского районов между Нагорным Карабахом и Арменией появилось сообщение. А они бомбили Гянджу. Кто это сделал? Народный фронт Азербайджана. Те, что сегодня крутятся там и тут, - тоже преступники, причастные к этому. Народ не вытерпел этого, раз и навсегда смел их. Именно после этого Гейдар Алиев по требованию народа пришел к власти, и ситуация стабилизировалась", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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