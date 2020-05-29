Закрытие государственной границы Азербайджана продлевается до 15 июня 2020 года (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В рамках осуществляемых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 большинство государств приняло решение о продлении срока временного ограничения на въезд-выезд на своих границах, и отмене международных полетов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, в результате анализа ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19, с целью предотвращения широкого распространения вируса на территории страны срок ограничения, введенного на въезд-выезд в Азербайджан наземным и воздушным транспортом за исключением грузоперевозок и чартерных авиарейсов, продлен до 15 июня 2020 года.