Сегодня парламент Азербайджана обсудит 12 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, в повестке которого 12 вопросов, сообщает в воскресенье Trend.

Депутаты обсудят утверждение законопроекта «Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции, соглашение «О взаимном безвизовом режиме между правительством Азербайджана и правительством Турции», соглашение «О военно-финансовом сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Турции и утверждение Дополнительного протокола к «Соглашению о сотрудничестве по безопасности между правительством Азербайджана и правительством Турции», Соглашения «О взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Азербайджана в Туркменистане и посольства Туркменистана в Азербайджане между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана», Протокола «О поправках и дополнениях в Соглашение от 19 мая 2008 года о международных автомобильных связях между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана», а также поправки в законы «О государственной пошлине», «О продовольственной продукции», в Кодекс о торговом судоходстве, Кодекс об административных правонарушениях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)