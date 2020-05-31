Депутат Милли Меджлиса предложил вернуть в страну учащихся за границей азербайджанских студентов

БАКУ/Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу предложил в течение июня вернуть в страну учащихся за границей азербайджанских студентов.

Как сообщает в воскресенье Trend, выступив на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, депутат отметил, что ввиду приостановления деятельности студенческих общежитий в связи с отменой обучения за рубежом, азербайджанские студенты могут столкнуться с трудностями.

По его словам, в этом плане актуален вопрос возвращения в страну студентов за свой счет чартерными рейсами.

"Позиция Президента Азербайджана такова, что граждане должны быть возвращены в страну чартерными рейсами. Считаю, что нужно решить и этот вопрос", - сказал Бабаоглу.

В своем выступлении он также прокомментировал открытие нового жилого комплекса для вынужденных переселенцев "Гобу Парк-3". Он подчеркнул, что это является наглядным образцом внимания и заботы о вынужденных переселенцах в стране.

"В своем выступлении во время его открытия Президент Ильхам Алиев затронул вопрос в связи с оккупацией территорий Азербайджана в начале 1990 года, а также вновь раскритиковал предательство тандема ПНФА-Мусават, который способствовал оккупации земель. Историческая память является основным компонентом нашего национального самопознания, и тот, кто забывает о трагедиях своего народа, обречен повторно пережить это. В этом плане, считаю, что выступление главы государства было важным и комплексным, определив новые задачи, поставленные перед историками и социально активными гражданами", - добавил Хикмет Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)