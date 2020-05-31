В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Господин Президент.

От имени народа Буркина-Фасо и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Республики.

Желаю Вам и народу Азербайджана здоровья, благополучия, процветания и постоянного прогресса.

Хочу заверить Вас в том, что всегда готов работать с Вами для укрепления дружественных связей и сотрудничества между нашими странами.

Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении, - говорится в поздравительном письме.

XXX

Вице-президент Ассоциации французско-азербайджанского диалога Лоран Польтье дю Меснил направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Передаем Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Франция придает большое значение двусторонним и многосторонним отношениям с Азербайджаном. Сегодня благодаря усилиям Вашего правительства между нашими странами налажено активное сотрудничество во многих областях, таких как энергетика, транспорт, инфраструктура, высокие технологии, окружающая среда, образование, туризм, сектор услуг, межрегиональные связи и др.

Наши совместные усилия служат и будут служить дальнейшему развитию, укреплению отношений на благо наших стран и народов.

Перемены, достигнутые в результате успешно реализованных Вами крупных проектов во всех сферах общественной жизни, произвели на нас приятное впечатление. Эти перемены сопровождаются важными достижениями Азербайджана в экономической, социальной и других сферах. Завоеванные успехи высоко оцениваются на международной арене и служат укреплению позиций Вашей страны в мире.

Пользуясь этой возможностью, желаем Вам крепкого здоровья и успехов в делах, а большому другу Франции – народу Азербайджана – процветания.

Мы всегда привержены сотрудничеству с Вами для дальнейшего сближения наших стран.

Господин Президент, просим принять наше глубочайшее уважение", - говорится в поздравительном письме.

XXX

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Азербайджанской Республике и Вашему народу – развития и благополучия", - говорится в поздравлении.

XXX

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам здоровья и счастья, а народу Азербайджана – прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.