Президент Ильхам Алиев утвердил поправки во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана"
БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник утвердил закон о внесении изменений во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана", утвержденный законом № 74-IQ от 17 мая 1996 года.
Согласно документу, во время прибытия Президента Азербайджана на заседания Милли Меджлиса (парламент) будет озвучиваться Государственный гимн Азербайджана.
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