В Азербайджане утверждено Положение об информационной системе "Электронный суд" - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Положения об информационной системе "Электронный суд"

Согласно указу, Государственное Агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана обеспечит координацию информационной системы "Электронный суд" с соответствующими государственными информационными ресурсами и системами в соответствии с Указом Президента Азербайджана "Об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем" и "О некоторых мерах в связи с электронным правительством" от 12 сентября 2008 года № 263.

Верховному суду Азербайджана рекомендовано и министерству юстиции Азербайджана поручено принять необходимые меры для организации и развития деятельности информационной системы "Электронный суд"

Министерству юстиции Азербайджана поручено и Генеральной прокуратуре Азербайджана рекомендовано обеспечить интеграцию информационной системы "Электронный суд" в используемую в Генеральной прокуратуре Азербайджана информационную систему.

Министерству юстиции, министерству внутренних дел, министерству экономики, министерству транспорта, связи и высоких технологий, министерству труда и социальной защиты населения, министерству образования, Государственной пограничной службе, Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Государственному экзаменационному центру, Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду, Национальному депозитному центру, ОАО "Азерсу", ОАО "Азеришыг", ПО "Азеригаз" поручено и Центробанку Азербайджана, Бюро по обязательному страхованию, Азербайджанскому кредитному бюро рекомендовано в шестимесячный срок принять необходимые меры для получения информации, предусмотренной в пункте 11.2 Положения об информационной системе "Электронный суд", посредством информационной системы Электронное правительство, и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

Министерство юстиции совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности примут необходимые меры для обеспечения безопасности информационной системы "Электронный суд".