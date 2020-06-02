Президент Ильхам Алиев выделил средства религиозным структурам

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам.

Согласно документу, с целью оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане из предусмотренного в госбюджете на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Управлению мусульман Кавказа будет выделено два миллиона манатов, религиозной структуре Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви – 350 тысяч манатов, религиозной общине горских евреев Баку – 350 тысяч манатов, религиозной общине европейских евреев Баку – 150 тысяч манатов, Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджане – 150 тысяч манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана – 150 тысяч манатов, а также для оказания материальной поддержки другим неисламским религиозным общинам Фонду пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами будет выделено 100 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.