Работники гражданской авиации Азербайджана удостоены почетных званий - Распоряжение
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам гражданской авиации Азербайджана.
Согласно документу, за плодотворную деятельность в области гражданской авиации в Азербайджане присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:
«Заслуженный инженер»
Сафарову Эмину Надир оглу
«Заслуженный пилот»
Алиеву Гаджиаге Мухтар оглу
Ализаде Садыху Пярвиз оглу
Гидаятову Рамизу Расим оглу
Новрузову Акберу Мухуддин оглу
Садыхову Вагифу Фазиль оглу
Труханову Василию Павловичу.
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