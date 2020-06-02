Президент Ильхам Алиев наградил работников гражданской авиации орденами и медалями
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении работников гражданской авиации Азербайджана.
Согласно распоряжению, за эффективную деятельность в области гражданской авиации награждаются следующие лица:
орденом "Эмек" 2-й степени
Гаджиев Эльдар Али оглу
Гусейнов Этибар Худаверди оглу
орденом "Эмек" 3-й степени
Тибилов Захар Константинович
медалью "Терегги"
Дупикова Наталья Николаевна
Эфендиев Ариф Ханмамед оглу
Алиев Фариз Фахреддин оглу
Гасанов Хагани Микаил оглу
Князев Виталий Витальевич
Гулиев Фуад Идаят оглу
Манизаде Джамиль Фахреддин оглу
Мамедов Таир Мамед оглу
Мамедов Теймур Намик оглу
Рафи-заде Мурад Руфат оглу.
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